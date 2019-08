El patio del antiguo matadero de La Salchi de Pozoblanco acoge el próximo sábado 10 a partir de las 21:00 el V Festival Al Fresco, que organiza el Ayuntamiento de la localidad y patrocina el Día. Por su escenario pasarán la banda revelación del año, los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, y otros grupos del momento como los canarios Los Vinagres, los santanderinos Los Estanques o los pozoalbenses Algunos Hombres, a los que se une la rapera Lasyra. Con Rober, uno de los integrantes del trío canario, charlamos sobre sus directos, sobre su último disco y sobre este festival que no apuesta por la nostalgia rockera sino por el más rabioso presente del género.

-Raro es el cartel rockero de este verano en el que no aparecen Los Vinagres. Festivales y más festivales por todo el país. ¿Cómo se lleva eso?

-Está claro que es nuestro mejor verano como grupo, el más intenso. Llevamos rodando desde octubre y no vamos a parar hasta el mes de noviembre. En este mes de agosto tenemos programadas 14 fechas y eso siempre es un estímulo. Nos acogen muy bien en todos los lugares, es estupendo, y nosotros lo llevamos bien. Los tres somos como hermanos, nunca hay bronca ni mal rollo, y lo pasamos de lujo.

-Su música se anuncia como rock volcánico. ¿Cómo definiría esa etiqueta?

-Nosotros decimos que es nuestro potaje particular. En nuestro sonido hay una clara influencia de nuestra tierra, de Canarias, pero también muchas cosas más. Hay influencias del rock latino y un poco de todo, porque nosotros no nos ponemos filtros. Igual apostamos por el guitarreo que por un ritmo de regguetón, por qué no. También nuestras letras llevan jerga canaria, pero la gente lo entiende muy bien, pues al final no hablamos tan distinto ni tan cerrado. Son palabras, pero es cierto que nuestra música tiene su raíz canaria y eso es lo que queremos. Como somos la tierra de los volcanes, pues por eso decidimos lo de rock volcánico.

-Bueno, también porque su directo es realmente volcánico. ¿Qué importancia le dan a los conciertos, a esas verbenas según su terminología?

-Para nosotros el directo es la clave de todo esto, la razón por la que hacemos música. La idea es siempre que la gente lo pase bien con nosotros, que baile, que haya lío. Nuestra idea de la verbena es eso: hacer algo que sea siempre divertido. Que la gente lo disfrute. Eso es lo mejor de la música, lo principal.

-Coinciden en Pozoblanco, en el Festival Al Fresco, con bandas de directo muy poderoso como Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Los Estanques. ¿Es un reto?

-Nada, nada, no es ningún reto, no lo vemos así, sino como una oportunidad de pasarlo en grande con bandas a las que respetamos mucho y con las que nos llevamos súperbien. Mientras mejor rollo haya mejor para todos, porque al final se trata de eso, de montar entre todos una gran fiesta, una gran verbena, y que el público que acuda al festival lo pase bien de verdad.

-Después de Los volcanes, ¿qué será lo próximo?

-Ahora seguimos con la gira hasta noviembre y luego ya se verá. Estamos componiendo algunas nuevas canciones y seguro que después de verano podremos avanzar algo. No puedo decir nada aún, pero a quien quiera ir conociendo todo lo nuevo le recomiendo que nos siga en las redes sociales, porque ahí lo iremos dando a conocer.