De Londres a Santaella: Alfonso Montilla presenta su libro de poesía 'Tempestades'

Hace exactamente dos años, 23 de abril de 2020, Alfonso Montilla publicaba Tempestades, coincidiendo con El Día del Libro y en mitad de una pandemia que le pilló en Londres trabajando. Allí se fue a vivir hace una década este escritor y periodista santaellano que este viernes presenta, en su localidad natal, una selección de poemas que abarcan el estilo más clásico, el verso libre y la poesía experimental.

-Después de dos años, ¿qué queda ahora de esas Tempestades?

-Queda todo en realidad porque son poemas atemporales todos ellos, y después también he seguido escribiendo. Este libro ya se publicó y ahora en adelante veremos a ver qué más proyectos salen.

-En el libro hay un verso en el que dice: la rima está anticuada/..., ¿es real esta sensación?

-Yo lo noto, la tendencia en la poesía que se escribe ahora es sobre todo verso libre. No interesa, e incluso se infravalora, escribir versos rimados con métrica porque no existe el interés que había antes.

-Hablamos de una poesía más clásica.

-Exacto, es una poesía más clásica, que al principio es lo que yo empecé escribiendo y que se recoge en la parte del libro de versos acompasados con sonetos, romances, cantares... luego mi poesía se ha abierto a otros caminos como el verso libre o la experimental.

-También es periodista... Esa sensación de desinterés de la que habla, ¿qué tiene de parecida a la frustración que puede sentir un periodista que cree que no lo lee nadie?

-Sí, puede ser parecido. Vivimos en una cultura de la instantaneidad en la que cala más un mensaje de Twitter que leerse la noticia completa hecha por un profesional que ha dedicado su tiempo. En poesía pasa algo por el estilo porque, aunque yo a veces también publico alguna por Instagram, sí que hay un tipo de poesía en la que importa más el escaparate que el contenido y en ese sentido creo que sí se puede equiparar un poco al periodismo.

-En el libro hay muchas referencias a la lluvia y el propio título, Tempestades, no sé si tiene algo que ver con vivir en Londres.

-Sí influye [risas]. La falta de sol y de días luminosos se refleja en el estado de ánimo. Yo juego mucho con el tiempo, con las precipitaciones, con lo temporal para hacer metáforas relacionadas con los sentimientos... A raíz de eso sale el título, aunque también a raíz de otras muchas cosas, pero sí que tiene que ver con el tiempo.

-En otra parte del libro, menos intimista, dedica algunos poemas a España desde su "exilio" en Londres con un tono de crítica más social y política.

-Yo hacía tiempo que escribía artículos de opinión en rima, en verso, en un periódico español que había allí (en Londres) que se llamaba El Ibérico, lo que pasa que esos eran referidos a la actualidad y por eso no se han metido en el libro, porque no son atemporales como te decía antes. [Sobre los poemas de España] Desde fuera ves la situación de otra manera y te duele, duele incluso más diría, y cuesta que salgan esos versos críticos pero en parte creo que son necesarios. Además, la perspectiva de la distancia te hace ver las cosas de otra manera.

-En las últimas páginas, también hay hueco para recetas de salmorejo o de tortilla en verso... ¿Cómo surge esta idea?

-Sí, las recetas recitadas es una parte mucho más experimental, lúdica y loca. Son paranoias más grandes que no sabes realmente hasta qué punto pueden ser válidas. Eso lo hablé con Enrique, el editor del libro, porque tenía dudas y le gustó. Luego me he enterado también que el propio Pablo Neruda escribió una oda a la patata, o sea que al final uno se siente que no es el único loco en todo esto. En concreto, esas recetas son como una parodia de las recetas originales y hace un poco ver que todo, o casi todo, es factible de convertirlo en lírico o en poesía.

El libro se puede adquirir a través de Amazon y algunas librerías locales por un precio de 10 euros. La presentación tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Santaella este viernes 22 de abril a las 20:30.