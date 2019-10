Eutopía arranca con la igualdad de género como eje central

Córdoba acoge una nueva edición de Eutopía con un cambio en el enfoque que amplía los horizontes de esta cita anual, con una orientación hacia la igualdad de género y con una extensión al resto de la provincia con la incorporación de algunos municipios. Además, el festival enfocará varias de sus actividades hacia el mundo digital, que además reforzará las líneas que se trabajan en el festival, como el fomento de la creación joven.

Para potenciar la igualdad de género entre los jóvenes, Eutopía plantea diversas actividades que se engloban dentro del ciclo Avenir. En él tendrán lugares debates sobre el papel de la mujer en el mundo del deporte, en torno al trato que da la sociedad a las mujeres e ,incluso talleres de defensa personal o representaciones teatrales como Quiéreme bien, que abordan distintas situaciones de la vida en pareja.

El asesor de programa del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Córdoba, Salvador García, ha especificado que dentro de la programación –en la que se incluyen talleres de creación de imagen en Instagram, de relaciones con el entorno digital o incluso de creación audiovisual– se plantea una Game Jam que girará en torno a la creación de “un videojuego específico, con valores igualitarios, y que destacan el papel de la mujer”.

Esta actividad se desarrollará durante el fin de semana en la Casa de la Juventud y es un encuentro en el que desarrolladores de videojuegos han competido de forma simultánea para crear un videojuego en 48 horas.

A la puesta en marcha del festival también ha acudido el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, quien ha considerado que se trata de una edición en la que la institución provincial “apuesta para que se siga celebrando en Córdoba y para que salga al resto de la provincia”. Esto se consigue a través de eventos como el torneo del juego online League of Legends o el Certamen de Jóvenes Diseñadores de la Feria de la Boda de Fuente Palmera.

En el festival tampoco faltará la música. Además de las actuaciones que tuvieron lugar en la celebración del I like festival, que contó con la presencia del grupo madrileño Izal, entre el 12 y el 17 de octubre actuarán en la Sala Hangar los grupos Airbag, Malpoeta y Los Traidores, Hábikas, Divinorum Dimenssions, Seven Lives, McEnroe, Alice Wonder, Primatah, Full Laugh, Ángel Stanich y The Levitants.

Además, Eutopía no da de lado al resto de elementos culturales como son la fotografía, sobre la que se organizan diferentes talleres; la gastronomía, a través del concurso Eutopía sabor, que se desarrollará en el Mercado de la Victoria; el cine, con un ciclo de películas del entorno jurídico en la Filmoteca de Andalucía; o el graffiti, a través de la sesiones de intervención mural en el Jardín de Orive.

La cita también guarda espacio para el tradicional Mercado de Arte Joven, que se podrá visitar hoy en la Plaza de las Tendillas, e incluso una sesión de Laser Game en la glorieta de las Tres Culturas mañana a las 11:00. Eutopía concluirá el 18 de octubre tras una semana repleta de actividades y sumará una nueva edición a una cita que nació en 2006 como un encuentro entre jóvenes creadores.