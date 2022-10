La Electronic Flamenco Esquejes se incorpora al Cajasur I Like Festival 2022 que se celebrará en Córdoba

La formación cordobesa Electronic Flamenco Esquejes se ha incorporado al programa del Cajasur I Like Festival 2022, que celebrará su novena edición el próximo sábado 22 de octubre en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, con la actuación principal de Rigoberta Bandini, junto a Fuel fandango y Penélope, y para el que las entradas ya están disponibles, a través de riffmusic.es y en la taquilla del teatro.

Electronic Flamenco Esquejes "es el proyecto musical y discográfico del periodista y dj Juan Velasco y el productor y videocreador Juan López, con la participación de la cantante Paloma". Los tres, junto a otros productores de la escena electrónica cordobesa y varios instrumentistas y creadores flamencos, han sumado fuerzas para demostrar que "la electrónica de baile no está reñida con la poética y la creación flamenca, como atestiguan también los dj sets que ofrecen, que muestran la evolución de este maridaje de influencias desde los años 80 hasta la actualidad".

Así, esta formación, "en su formato dj set, completa el cartel del Cajasur I Like Festival 2022, dando cabida y poniendo en alza el resurgir de la escena cordobesa en el panorama nacional". Serán los encargados de abrir el festival, que desde primera hora de la tarde abrirá sus puertas.

Tras ellos se podrá disfrutar de Penélope, "un grupo que viene pisando fuerte" y que promete "un show magnético y rompedor", tomando como base Esto es una locura, que es su último y recién estrenado disco y que es toda una declaración de intenciones.

Por su parte, Nita y el productor Ale Acosta, o lo que es lo mismo, Fuel Fandango, son una de las formaciones con una mayor proyección mundial, "con una identidad propia y un sonido único", que "fusiona estilos musicales tan variados como el funk, la electrónica y el flamenco o la copla", ofreciendo "un directo contundente, vanguardista y que no deja indiferente".

Finalmente, Rigoberta Bandini será el plato fuerte del festival, que cerrará. Viene de llenar el WiZink Center en Madrid, y lo ha hecho con canciones como A todos mis amantes, In Spain we call it soledad o Ay Mamá, canción ésta última candidata a representar a España en el último Festival de Eurovisión, o uno de sus últimos sencillos Así bailaba, junto a Amaia, que están catapultado a Rigoberta Bandini para convertirse en "una de las artistas mas interesantes de los últimos años".