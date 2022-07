Rigoberta Bandini actuará en Córdoba dentro del Cajasur I Like Festival

Rigoberta Bandini es la primera confirmación del IX Cajasur I Like Festival, que se celebrará el día 22 del próximo mes de octubre en el Teatro de la Axerquía de Córdoba. Así lo ha dado a conocer este lunes la productora musical cordobesa, Riffmusic, destacando que se podrán adquirir las entradas a partir del próximo jueves 21 de julio.

De esta forma, los asistentes podrán disfrutar de los mejores éxitos de la cantante barcelonesa como A todos mis amantes, In Spain we call it soledad, Ay Mamá -canción candidata a representar a España en el Festival de Eurovisión-, o su último sencillo, Así bailaba, a dúo con Amaia, que está catapultando a Rigoberta Bandini para convertirse en una de las artistas mas interesantes de los últimos años.

Paula Ribó (Barcelona 1990), mas conocida como Rigoberta Bandini, comenzó su carrera como dobladora, poniendo voz a personajes de películas como Caillou, El viaje de Chihiro, Brave, Frozen y ¡Canta 2!, también ha doblado a actrices como Emma Stone, Shailene Woodley o Dakota Fanning.

En 2020 comenzó su proyecto en solitario bajo el nombre de Rigoberta Bandini y pronto encontró la popularidad gracias a Too many drugs (Demasiadas drogas) o la ya mencionada In Spain we call it soledad (En España lo llamamos soledad), canciones que rápidamente se viralizaron en Spotify y YouTube durante el confinamiento.

Después, en 2021 publicó Perra, una canción que se ha convertido en un himno feminista, aunque probablemente la canción que le ha lanzado a la popularidad es Ay mamá, canción finalista del Benidorm Fest.

Ahora, Rigoberta Bandini se convierte en la primera artista confirmada para actuar en la novena edición del CajaSur Ilike Festival 2022, que tras un obligado parón por la pandemia, vuelve para dar voz a la música más actual del panorama nacional en la ciudad de Córdoba. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 21 de julio a través de riffmusic.es.