Bryan Adams actuará en Sevilla el 5 de diciembre

El cantante canadiense Bryan Adams ofrecerá un concierto en Sevilla el próximo 5 de diciembre en el Pabellón de San Pablo, según ha confirmado este martes su promotora en España, la empresa barcelonesa Doctor Music. El artista regresará este año a España para realizar una gira de presentación de Shine a light, el nuevo disco que publicó el pasado mes de marzo, en el que, en un intento de remozar su sonido y adaptarse a los tiempos, incluye colaboraciones con Jennifer López o Ed Sheeran, coautor junto a Adams de la canción que da título al álbum.

Antes de recalar en la capital andaluza, Bryan Adams pasará también por Murcia (3 de diciembre, Palacio de los Deportes), otro concierto que se ha confirmado esta martes; y después, en una serie de compromisos que ya se habían anunciado, la gira pasará por Madrid (9 de diciembre, WiZink Center), Bilbao (10 diciembre, Bizkaia Arena) y Barcelona (11 diciembre, Palau Sant Jordi).

Las entradas, a un precio de entre 42 y 60 euros en Sevilla (en Murcia serán algo más baratas), estarán a la venta desde las 10:00 del jueves 23 de mayo en la web oficial de la promotora y en las plataformas Entradas.com y Flowentradas.com (sólo para la cita hispalense en la última).

Shine a light es el decimocuarto álbum de Bryan Adams, de 59 años, que vivió su gran apogeo comercial en los años 90 gracias al impacto de singles como (Everything I Do) I Do It For You, Summer Of '69 o su colaboración con Rod Stewart y Sting en All for Love. Del éxito que alcanzó hace un par de décadas dan fe sus cifras de ventas y popularidad: casi 70 millones de discos despachados en todo el mundo y número 1 en las listas de ventas de más de 40 países.

En esta nueva gira, según adelanta la promotora española del cantante, además de sus grandes éxitos de siempre el público podrá descubrir las nuevas canciones de Shine A Light. El tour, por lo demás, llegará con gancho comercial-ecológico y "un gran mensaje medioambiental", pues la productora de Bryan Adams se ha asociado con el gigante logístico DHL, proveedor oficial de la gira, y han decidido que por cada entrada vendida "se plantará un árbol".