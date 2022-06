Alberto Monterroso inaugura el ciclo literario 'Historias de Café' en el Palacio de Congresos de Córdoba

El escritor y doctor en filología latina Alberto Monterroso ha inaugurado este miércoles el nuevo ciclo literario, Historias de Café, que han puesto en marcha conjuntamente el Palacio de Congresos y la editorial Almuzara en Córdoba. Se celebrará una cita de forma mensual, a excepción del mes de agosto, en un formato más distendido y en alguna de las salas del complejo de la calle Torrijos.

Antes de comenzar el acto, el CEO del Palacio de Congresos, Juan Salado, ha explicado que se trata de una "alianza estratégica" entre ambas entidades, que se selló en forma de acuerdo el pasado mes de febrero con la finalidad de "unir la cultura con la actividad congresual". En este sentido, Salado ha mostrado su compromiso para "apoyar este tipo de iniciativas en la ciudad".

Estos encuentros nacen con la pretensión de evocar las tertulias de café donde los autores comparten opiniones con los lectores: "Hay cultura, hay literatura, hay historia y hay factor humano", ha destacado Manuel Pimentel, director de Almuzara, "ya que las editoriales no somos solo mercaderes de libros".

El ciclo comprenderá una única cita mensual, con un parón en el mes de agosto, y por él pasarán "todo tipo de autores, cordobeses y de España, que por temática se presten a este tipo de ambiente y participación", ha señalado Pimentel, en referencia al formato.

Por su parte, la coordinadora del área de Cultura del Palacio de Congresos, Virginia Luque, ha apuntado que, tras meses de trabajo en este proyecto, "iniciamos un ciclo con los dos pilares de nuestro plan de cultura que venimos desarrollando: la creatividad, que son los escritores, y el territorio, autores cordobeses junto a la editorial, también cordobesa".

"Lo importante", ha destacado, es que se ha pensado en "nuevos formatos híbridos" de presentación de libros", una especie de storytelling, a través de los que "el poder de la historia nos permite hablar en un modo reflexivo, no encorsetado y acabar luego con el café donde se propicie ese encuentro entre autor y lector".

'El amo de Roma'

Alberto Monterroso es capaz de congregar a 40 personas un miércoles a las 17:00 de la tarde en junio, en Córdoba, para hablar de su último libro El Amo de Roma (Almuzara, 2022). "No es una presentación al uso", reconoce, es más bien "una charla distendida" sobre historia, sobre literatura, sobre la decadencia de Roma... Desde su punto de vista, como encargado de dar el pistoletazo de salida a este ciclo, "creo que es un grandísimo acierto porque pone en contacto al lector y al escritor, de una forma más íntima y cercana".

Sobre el escenario con un ejemplar encima de la mesa, sobran las presentaciones. Monterroso es uno de los mayores expertos en Séneca y la Historia de Roma, doctor en filología latina y profesor en el instituto Blas Infante. En su currículum también resalta La Córdoba de Claudio Marcelo o Emperadores de Hispania.

Para escribir una novela histórica, "se tiene que hablar con verosimilitud, respetando la historia", expone Monterroso. Además de que el autor enseñe al lector a conocer las claves de ese período histórico, entra en juego la ficción, la composición literaria: "Para que lleguen los personajes tiene que ser creíbles". Por eso, en El Amo de Roma, Monterroso disfruta metiéndose en la cabeza de un "tirano", la de Lucio Cómodo Aurelio, hijo del emperador filósofo Marco Aurelio concebido como "el mejor de la Historia".

Sin embargo, Cómodo es uno de los más "desconocidos" del Imperio Romano, reseña Monterroso, a pesar de que con él "comienza la decadencia de Roma". Fue un libertino, un vicioso, rodeado de drogas y orgías, "al menos las fuentes lo transmiten así", por lo que "había que hacer una novela seria sobre este personaje".

Además de contar la historia de Cómodo, "la novela encaja en muchas cosas con el mundo de hoy", explica el autor. Un ejemplo de ello es el episodio de la peste antonina que se podría relacionar con la crisis sanitaria del covid. "Aunque esos capítulos estaban escritos de antes, no los cambié y quizás no se hubieran entendido tan bien si no hubiésemos vivido una pandemia", afirma Monterroso.

Esta obra trata de ayudar a entender que "aunque ahora no llevamos toga, somos los mismos seres humanos, estamos hechos de la misma materia", defiende Monterroso. "Cuando hablamos de Roma no hablamos de hace 2.000 años..., la novela trata sobre la condición humana".