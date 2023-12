Los patios de Córdoba con viviendas turísticas se consolidan en el concurso municipal

El Ayuntamiento es cada vez más flexible a la hora de permitir la participación en el concurso municipal de Patios. Por ejemplo, ha abierto la mano a que en la que es la cita por excelencia del Mayo Festivo puedan participar recintos de Viviendas con Fines Turísticos (VFT) en la modalidad por habitaciones, algo que era impensable hace solo unos años.

Se trata de una de las fórmulas para garantizar que se mantenga anualmente la participación de casi medio centenar de patios en una cita a la que le está costando el relevo generacional. De hecho, bastantes eran las casas-patio en las que se alquilaban y alquilan habitaciones y cuyos inquilinos tenían que dejarlas durante el concurso. Las bases del certamen para 2024 vuelven a permitir la participación recintos de Viviendas con Fines Turísticos (VFT) en la modalidad por habitaciones, pero no la de Viviendas con Fines Turísticos en la modalidad completas.

Esas bases ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) e incluyen pocos cambios con respecto a las del certamen de 2023. Entre esos cambios figura que habrá dos días menos de Fiesta de los Patios -en esta ocasión se desarrollará entre los días 2 y 12 de mayo- y que los recintos cerrarán todos los días a las 22:00. Hasta 2023, el último día de la cita, siempre en domingo, cerraban a las 20:30. Así, en 2024, los horarios serán desde las 11:00 y las 14:00 y desde las 18:00 hasta las 22:00. Otra novedad es que para el concurso de 2024 el plazo de inscripción se adelanta al 8 de febrero, cerrándose el 7 de febrero.

Según las bases, podrán participar en el concurso y, por ende, en la Fiesta de los Patios de Córdoba, "todo patio cordobés que reúna las necesarias condiciones de tamaño, conservación y estética, que componga su ornamentación con elementos naturales y florales del tiempo, en arriates o macetas, con recipientes adecuados, y que se encuentre dentro del Casco Histórico. La casa-patio que desee participar en este concurso deberá estar habitada, y el patio permanecer cuidado durante todo el año".

Asimismo, los Patios pertenecientes o presentados por entidades, asociaciones o congregaciones religiosas, sin ánimo de lucro, ubicados en el perímetro del Casco Histórico, podrán participar en la modalidad de Patios Singulares. También podrán participar en calidad de Fuera de Concurso aquellos patios que estén ubicados en el Casco Histórico que presenten un determinado nivel de calidad en cuanto a la arquitectura, plantas y decoración y que estén incluidos o pertenezcan a Instituciones o Entidades Públicas. La visita a estos patios deberá ser gratuita y el horario mínimo de apertura al público será de 11:00 a 14:00. No se admitirán en esta modalidad patios de edificios o viviendas de carácter privado.

Mientras que no podrán participar en el concurso aquellos patios propiedad de entidades con ánimo de lucro o que pertenezcan o estén incluidos dentro de hoteles, hostales, restaurantes, bares, apartamentos turísticos o cualquier otro establecimiento de hostelería, así como aquellas casas, cuya propiedad utilice la marca patio, publicitariamente, para obtener beneficios mediante alquileres u otro tipo de actividades comerciales, estén inscritas o no en el Registro de la Junta de Andalucía. Tampoco podrán hacerlo los patios cuya superficie de planta sea inferior a 19 metros cuadrados y aquellos cuyos/as propietarios/as de los inmuebles no habiten en la casa.

Premios del Concurso de Patios 2024

El jurado podrá otorgar la llamada Mención de Honor, dotada con 4.000 euros, al patio que en la modalidad de Arquitectura Antigua o en la de Arquitectura Moderna resalte por alguno de los siguientes criterios: Su trayectoria en la consecución de premios, la idiosincrasia en la transmisión de los valores considerados por la Unesco para otorgar a la Fiesta de patios la declaración de Bien Intangible Cultural o el elevado nivel de calidad continuado.

Además, en las modalidades Arquitectura Antigua y Arquitectura Moderna se otorgarán ocho premios en cada una. Los primeros serán de 3.000 euros; los segundos, de 2.500; los terceros, de 2.000; de los cuartos a los sextos, 1.500; y los séptimos y octavos, 1.000 euros. Mientras, en la modalidad de Patios Singulares se otorgarán un primer premio de 3.000 euros; un segundo, de 2.500 y un tercero, de 2.000.

El jurado podrá además otorgar hasta cuatro Premios especiales a los patios, de cualquiera de las tres modalidades, que se consideren, en función de su participación, constancia, esfuerzo y/o motivación, siendo la cantidad estipulada de 600 euros por premio, hasta un máximo de 4 premios de entre los patios que no hayan obtenido alguno de los premio regulados anteriormente.

Asimismo, como novedad y buscando el relevo generacional en la cita, se mantiene un premio de 800 euros para el patio que, según el jurado, sea el mejor Patio Joven, entre aquellos presentados al concurso por menores de 35 años o que los cumplan en el año 2023, excluyéndose personas jurídicas. Este premio será compatible con el resto de premios y para su concesión deberán participar un mínimo de tres patios.