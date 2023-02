Estas son las claves del Concurso de Patios de Córdoba 2023

La cuenta atrás para el Concurso Municipal de Patios de Córdoba 2023 acaba de comenzar. El Departamento de Promoción del Ayuntamiento ha abierto este martes 21 de febrero el plazo para participar en el certamen de la que es la cita por excelencia del Mayo Festivo Cordobés, un plazo que se cerrará el próximo 14 de marzo.

A partir de esa fecha, una comisión compuesta por personal técnico municipal visitará los patios solicitantes y los valorará, proponiendo la admisión de los que cumplan con los criterios recogidos en bases del certamen, en una relación no superior a 45 patios, en la modalidad de Arquitectura Antigua y Moderna y de diez en la de Patios Singulares. Así mismo, se comunicará a aquellos y aquellas solicitantes que no cumplan los requisitos, los motivos de su no admisión a concurso, dando un plazo de siete días para su modificación si se tratara de aspectos subsanables. La comisión técnica además de la valoración de los patios solicitantes, contará con la función de asesorar en materia de mejoras arquitectónicas, conservación, decoración, etcétera.

En esta ocasión, la cita, que se desarrollará entre los próximos 2 y 15 de mayo, contará con tres modalidades. Patios de Arquitectura Antigua, aquellos que han sido construidos hasta la década de los 60 y que cualquier intervención realizada en la edificación tenga como finalidad mantener las características fundamentales de las mismas, incluso con la reconstrucción parcial de sus elementos.

Patios de Arquitectura Moderna, aquellos que tras la demolición de una antigua edificación han realizado una nueva con su correspondiente patio. También se incluyen en este tipo de Patios aquellas edificaciones existentes cuyos niveles de intervención sobrepasen los condicionantes establecidos en los patios de Arquitectura Antigua.

Y Patios Singulares, aquellos que, pertenecientes a entidades, asociaciones o congregaciones religiosas, aportan señas de identidad de la arquitectura oficial o religiosa de su época, son extraordinarios por su monumentalidad, por su forma o por su uso, o aportan una propuesta en el marco de la Fiesta de los Patios, que se valora interesante para el citado programa.

Los patios se podrán visitar entre los 11:00 y las 14:00 y desde las 18:00 hasta las 22:00 todos los días del concurso, a excepción del último día (el domingo 15 de mayo), que cerrarán a las 20:30.

Premios del Concurso de Patios 2023

El jurado podrá otorgar la llamada Mención de Honor, dotada con 4.000 euros, al patio que en la modalidad de Arquitectura Antigua o en la de Arquitectura Moderna resalte por alguno de los siguientes criterios: Su trayectoria en la consecución de premios, la idiosincrasia en la transmisión de los valores considerados por la Unesco para otorgar a la Fiesta de patios la declaración de Bien Intangible Cultural o el elevado nivel de calidad continuado.

Además, en las modalidades Arquitectura Antigua y Arquitectura Moderna se otorgarán ocho premios en cada una. Los primeros serán de 3.000 euros; los segundos, de 2.500; los terceros, de 2.000; de los cuartos a los sextos, 1.500; y los séptimos y octavos, 1.000 euros. Mientras, en la modalidad de Patios Singulares se otorgarán un primer premio de 3.000 euros; un segundo, de 2.500 y un tercero, de 2.000.

El jurado podrá además otorgar hasta cuatro Premios especiales a los patios, de cualquiera de las tres modalidades, que se consideren, en función de su participación, constancia, esfuerzo y/o motivación, siendo la cantidad estipulada de 600 euros por premio, hasta un máximo de 4 premios de entre los patios que no hayan obtenido alguno de los premio regulados anteriormente.

Asimismo, como novedad y buscando el relevo generacional en la cita, se establece un premio de 800 euros para el patio que, según el Jurado, sea el mejor Patio Joven, entre aquellos presentados al concurso por menores de 35 años o que los cumplan en el año 2023, excluyéndose personas jurídicas. Este premio será compatible con el resto de premios y para su concesión deberán participar un mínimo de tres patios.

Por otra parte, el Imgema Real Jardín Botánico de Córdoba concederá un galardón a la planta más singular. Con ello se premiará el ejemplar o grupo de ejemplares de la misma especie o variedad que sean considerados más singulares de entre los que adornan los patios presentados a concurso y será concedido tras la deliberación de una comisión técnica nombrada al efecto.

Los patios admitidos a concurso recibirán un accésit de participación, que consistirá en una cantidad distribuida proporcionalmente según la superficie del patio. Así los de más de 100 metros cuadrados percibirán una cantidad máxima de 4.140 euros; los de 81 a 100 metros cuadrados, de 3.875; los de 61 a 80 metros cuadrados, 3.610; los de 41 a 60 metros cuadrados, 3.345; y los de 19 a 40 metros cuadrados, 3.080 euros. De esta forma, la cuantía total máxima a distribuir entre premios y accésits es de 233.000 euros.