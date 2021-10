Los Patios de Córdoba tiñen de mayo el otoño

"Una maravilla", "preciosos" o "espectaculares" son algunas de las calificaciones que manifiestan los visitantes tras visionar los Patios De Córdoba en esta apertura ocasional durante los fines de semana del 16 y el 17 y del 23 y el 24 de octubre, con motivo del centenario de la festividad cordobesa.

Tan sólo media hora después de la apertura de los Patios a las 11:00 de la mañana, la afluencia de público ya empezaba a ser constante y los turistas guardaban sitio en la fila que los conducía a adentrarse a ese pequeño oasis en pleno corazón de Córdoba.

En total son 24 Patios los que vuelven a abrir sus puertas para trasladar el color y flor del típico mes de mayo a un octubre que aventaja temperaturas más livianas y menor aglomeración de público respecto a la época primaveral.

Algunos turistas han organizado su viaje en base a las citas culturales (y florales) que acoge Córdoba este fin de semana con la apertura de estos recintos ganadores del pasado concurso municipal de mayo y con el Festival Flora; sin embargo, otros visitantes se han topado con estos eventos de casualidad, e igualmente han aprovechado su estancia para disfrutar de ellos.

Este último caso es lo que le ha ocurrido al grupo de amigos Jesús, José, Ana, María y Alfredo, que han viajado desde Madrid. "Lo había visto en fotos pero nada que ver en persona, mucho mejor", "no lo imaginaba tan bonito, pensé que iba a tener menos flores" comentan.

A pesar de tener que hacer colas en la mayoría de los Patios, el grupo de amigos coincide en que el tiempo de espera es muy breve y los aforos están controlados, "te puedes echar fotos y todo".

Para pasar el fin de semana desde Sevilla vienen Alicia García y Claudia Pastor quienes se han encontrado los Patios "por sorpresa" y los han visitado "por primera vez". "La gente está respetando los tiempos y van más o menos rápido", comentan. Tras visitar varios, en uno de ellos han visto una foto del Patio en mayo, "se ve más bonito con más flores, ahora está más verde pero igualmente es espectacular".

La familia de Miguel y Javier han venido desde Carmona (Sevilla) a pasar el día a Córdoba para ver los Patios. Esta no es la primera vez que disfrutan del Certamen, aunque las ocasiones pasadas fueron en mayo. Ambas familias encuentran mayor "comodidad" al realizar las visitas en esta época. "Lo que más me llama la atención que se puede visitar muy fácilmente".

Los Patios que se pueden visitar son Martín de Roa, 7 -que obtuvo la mención de honor del jurado- y Parras, 5 y Marroquíes, 6 -como ganadores en las modalidades de arquitectura moderna y antigua, respectivamente-. También, Tinte (segundo en arquitectura antigua), San Basilio, 44 (tercero), San Basilio, 40 (cuarto), San Basilio 14 (quinto), Isabel II (sexto), Parras,6 (séptimo) y Maese Luis, 22 (octavo). Además de Plaza de las Tazas, 11 (segundo en arquitectura moderna), Martín de Roa, 2 (tercero), Chaparro, 3 (cuarto), Pastora, 2 (quinto), Duartas, 2 (sexto), San Juan de Palomares, 8 (séptimo) y San Basilio, 20 (octavo). Además, abren los patios singulares de Zarco, 15, Frailes, 6, Céspedes 10, y Martínez Rücker, 1; y los de San Juan de Palomares, 11, Trueque, 4 y Pompeyos, 6. El horario será de las 11:00 a las 14:00 y de las 18:30 a las 20:00.

Un cuidado constante

Los patieros y propietarios de los Patios han tenido que volver a la carga para la puesta a punto de sus recintos en estos dos fines de semana, esto supone una reposición de las flores necesarias, cuidado y limpieza diaria de los recintos, además de acoger en sus casas a todo aquel que desee conocer más sobre la cultura cordobesa.

Esta primera jornada ha sido una incesante trascurrir de visitantes, algo que ha favorecido la agradable temperatura. Desde Martín de Roa 2, su propietaria, Araceli López, narra que el cambio más significativo del Patio en este mes se muestra en que las platas que son más verdes.

"Las plantas más llamativas son los hibiscus y las begonias, porque son los que tienen flores en esta temporada", no obstante, el cuidado es el mismo, aunque el regadío se dispersa en cuatro o cinco días, en verano sin embargo, es más continuo.

Esta es la segunda ocasión en la que los Patios abren en otoño, el pasado año 2020 lo hicieron dado que en mayo, debido a la crisis sanitaria, no se pudo llevar a cabo el Certamen. Ante estas propuesta de llevar la primavera al otoño, Araceli asegura que "esperamos que esto no se repita más".

Y es que, tal y como explica la propietaria, el trabajo es el mismo que en el mes de mayo. Este patio cosechó el tercer premio de arquitectura moderna en la pasada edición, aunque en esta ocasión, el galardón tiene un doble sentido, "el premio te está obligando a trabajar otra vez".

Araceli López ha explicado que en el mes de mayo, los propietarios reciben una cuantía económica en función del tamaño de cada patio para adecentarlo de cara al Festival, algo que no ocurre en esta ocasión, ya que reciben "100 euros que nos da el Ayuntamiento por patio".

La propietaria afirma que cada patiero es libre de abrir sus patios en la época del año que elija, pero otros, "no lo mantienen todo el año y ahora han tenido que volver a hacer una inversión", por lo que comenta que si se obliga a abrir los recintos varias veces al año, "habría gente que no se presentaría". "El Festival es de mayo y debe ser en mayo", concluye.

Por otro lado, desde San Basilio 20, patio que consiguió el octavo premio arquitectura moderna, se encuentra la propietaria, Isabel Martínez, quien afirma que hay un ambiente tranquilo y más ameno, en comparación con el otoño pasado: "fue muy estresante, teníamos mucha incertidumbre con el covid, estábamos más tensos".

Este patio permanece abierto durante todo el año, por lo que sus plantas son las mismas: la espina de cristo, gardenia, el limonero en espaldera o la camelia, aunque las flores que aportan el toque de color va variando según la época del año, así para Navidad añadirán las tradicionales flores de Pascua.

Por su horario constante, durante estas dos semanas estarán abiertos todos los días, "nosotros descansamos los domingos por la tarde, y estar todos los días se nos hará un poquito cuesta arriba". Desde este patio están contentos de que se reconozca su labor. "No es una cuestión de plantas, ni arquitectura, sino de que la gente se vaya contenta", afirma Isabel.

Por último, esta propietaria ha señalado que la mayoría de las visitas que reciben el patio son de turistas, "el cordobés no entiende tener que hacer cola para ver los Patios", concluye.

Con el premio Patio Singular se encuentra Céspedes, 10. Su dueña, Rosario Torrealba, afirma que en esta primera jornada "no ha parado de entrar gente, yo creía que vendrían menos". Al igual que el resto de Patios, en esta época del año hay menos flores, "pero a mí me gusta así, mi patio es verde". Además, Rosario expone que para ella "no supone tanto abrir dos fines de semana al año además de mayo".

Sin duda, un trabajo y esfuerzo el que realizan los propietarios que, en cierta parte, obtiene el mayor reconocimiento con el encanto del público que año tras año queda prendado de esta tradición centenaria.