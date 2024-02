El Movimiento Ciudadano urge a un plan para evitar la concentración de Cruces de Mayo en el Casco Histórico

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) urge al Ayuntamiento a la elaboración de un plan de promoción de las Cruces de Mayo en los barrios de la ciudad para evitar que se concentren en el Casco Histórico. "Este año se han solicitado 25 en el Casco Histórico", recuerda el colectivo en el informe que sobre el listado de solicitudes de Cruces ha elaborado y que ha aprobado en sesión plenaria. "Tiene que asegurarse la relación de la cruz con el entorno en el que se ubica para contribuir a mantener la convivencia en el mismo. Hay que reubicar aquellas que no tienen relación con su entorno", sentencia el CMC en el documento.

Asimismo, el CMC defiende que no es buena idea la de aceptar todas las cruces que se presentan al concurso municipal "sin más, sin valorar su idoneidad. La selección ayuda a dar calidad y no es un éxito que haya más cruces, sino que sean dignas". El CMC demanda que se asegure en control de los horarios, de la limpieza y del ruido en las Cruces para acabar con las molestias que generan a sus entornos.

"Igualmente, hay que determinar que su ubicación sea la mejor, sobre todo en lo que respecta al uso de la vía pública: control de accesibilidad, situación de urinarios, material acumulado, y que se atengan a los veladores autorizados y a su ubicación", solicita el colectivo presidido por Juan Andrés de Gracia. Asimismo, en el informe se añade que de cara a la admisión al concurso se deben tener en cuenta los informes de años anteriores sobre las Cruces que han contado con informe desfavorable de los servicios municipales, incluyendo denuncias vecinales recibidas.

Así, en el documento se recuerdan algunos casos como la montada por la Asociación de Nuestro Padre Jesús de la Salud, caso "en el que ha habido molestias por el horario en el que estaba abierta y por el ruido, en años anteriores"; o la de la Asociación Amigos del Gazpacho, "con una ubicación inadecuada en un solar tapiado y sobre la que también se han transmitido quejas por la música, el horario...El año pasado no se le autorizó para el concurso, pero denunciamos que abrió las instalaciones sin autorización, lo que es sancionable", insiste en CMC.

Con respecto a la cruz de la Hermandad del Santo Sepulcro, el CMC defiende que el recinto del triunfo de San Rafael no tiene relación con la entidad "y solo supone interés en estar en el entorno del Casco. Ya se negó esa ubicación en otras ocasiones a otras entidades como El Esparraguero. Habría que buscar un sitioalternativo".

Con respecto a la cruz de la Asociación Cordobesa para la Integración de los Niños Border Line, insiste en que "el uso de una instalación educativa y deportiva es contraria a la prohibición de consumo y venta de alcohol, según la legislación vigente. La misma instalación del Carmen ha tenido denuncias este año por ruidos por usos habituales poniendo en peligro su uso deportivo". Y con respecto a la cruz de la Hermandad Salesiana y Cofradías de Nazarenos También defiende que "la instalación en un espacio educativo y/o deportivo está en contra de la legislación vigente sobre venta y consumo de alcohol en estos espacios".

En el caso de la cruz de la Hermandad de la Quinta Angustia, el colectivo destaca que su ubicación junto al intercambiador de Aucorsa, en una zona de fuerte presencia de autobuses y de tráfico no parece la más adecuada, "por lo que se debería reubicar en una zona con más seguridad vial". Finalmente, el CMC se refiere a la Asociación Córdoba Solo hay Una, que "ha solicitado cruz en Plaza Eliej Nhamias (ante la Casa del Judío, que en realidad no plaza diferente, a la de Jerónimo Páez, sino una nominación determinada de una parte de esta). No es adecuada otra cruz tan cerca de la que se ha solicitado (sin barra) en la plaza del museo arqueológico por la Asociación de Vecinos La Medina. El año pasado provocó distorsiones. Ha solicitado alternativamente la plaza de la Corredera, que parece mejor ubicación".