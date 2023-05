Vox propone liderar las negociaciones energéticas para hacer de Córdoba una ciudad autosuficiente

La candidata de Vox a la Alcaldía de Córdoba, Yolanda Almagro, ha explicado, junto a la también integrante de la lista de Vox en la capital Patricia Raya que “tenemos un grave problema de energía en Córdoba, queremos poner el acento en las soluciones liderando el diálogo con las instituciones pertinentes como es Endesa y las empresas de cableado de televisión y telefonía. Tenemos que llegar a acuerdos que faciliten la correcta convivencia sobre todo en entornos como el Casco Histórico”.

Patricia Raya ha explicado que “los parques empresariales necesitan más potencia, ahora llega el verano y vienen los incendios de sus estaciones y apagones, esto hay que solucionarlo”. Raya ha señalado que “aunque no es competencia del Ayuntamiento, sí de Endesa, es el primero el que tiene que liderar estas cuestiones, no dejarlo pasar y plantear una mesa de negociación, tanto con Endesa como con las empresas de telecomunicaciones por la estética del cableado”.

La candidata Patricia Raya ha explicado alguna de las soluciones, ampliando subestaciones o realizando convenios de colaboración, así como buscando fondos europeos para proceder a la modernización de instalaciones.

Al respecto, la alcaldable de Vox, Yolanda Almagro, ha advertido de que “hay empresas que no pueden seguir creando puestos de trabajo porque no tienen potencia para seguir con su actividad, por eso son necesarias este tipo de subestaciones. Instalaciones que hay que completar con placas solares, buscando fondos Next Generation para abaratar, por ejemplo, los costes de luz de los edificios municipales. El Ayuntamiento debe liderar estos acuerdos para conseguir serlo más autosuficientes posibles”.