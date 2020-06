La UCO se adapta a las circunstancias y celebra su primera Gala del Deporte telemática

Las circunstancias mandan y la crisis sanitaria del coronavirus ha llevado a la Universidad de Córdoba a realizar por primera vez de manera telemática su Gala del Deporte. El acto, conducido por la directora del Deporte UCO, Marta Domínguez y el pianista cordobés Alberto de Paz, fue inaugurado por el rector, José Carlos Gómez Villamandos y contó con la participación de destacados deportistas.

De esta manera, estuvieron presentes el médico y ex baloncestista, Juan Antonio Corbalán, la judoca Julia Figueroa, el jefe de equipo del hockey femenino español en Barcelona 92, Pablo Galán, el portero Pepe Reina y el ex baloncestista cordobés y ahora presidente de la asociación de jugadores Alfonso Reyes. También hubo presencia del Consejo de Estudiantes, representado por Rafael Palacios, que recordó a sus compañeros que no pudieron concluir esta edición del Trofeo Rector.

Durante la Gala, De Paz interpretó varias piezas musicales, durante las cuales se mostraron vídeos e imágenes, para homenajear y reconocer a los fallecidos por el covid-19, a antiguos jugadores del equipo de baloncesto de la UCO, y el clásico resumen del curso deportivo universitario. También hubo lugar para el vídeo musical de cierre de la gala, realizado por el Aula de Danza durante el confinamiento.

La parte central se ocupó con las tres mesas redondas previstas, que reunieron online a cerca de 20 participantes, que charlaron y debatieron en torno a temas como el trofeo rector, con la presencia de los directores de tres de los centros más participativos: Ciencias, Politécnica Superior y Ciencias de la Educación, así como varios participantes de la edición de este año.

La segunda de las mesas contó con seleccionadores y deportistas de la UCO en los campeonatos universitarios, así como de Alto Rendimiento, que contaron cómo compatibilizan estudios y deporte, sus entrenamientos durante el confinamiento y aportaron ideas para aumentar la participación de deportistas en las selecciones universitarias.

La Gala también quiso dar visibilidad y apoyo a iniciativas solidarias para ayudar a personas que están en una situación difícil tras la pandemia, como es el caso de la campaña de Cáritas Córdoba #AmarSinMedida Corpus 2020, para la que el Deporte de la UCO, del vicerrectorado de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria de la Universidad de Córdoba, hizo una aportación de 2.000 euros. Además se presentó otra iniciativa solidaria, en este caso de la Asociación Unión y Esperanza de la barriada de Las Palmeras.

Fue entonces el turno de la mesa redonda más esperada, la dedicada al Deporte Olímpico, que contó con unos participantes de lujo como Juan Antonio Corbalán, Julia Figueroa, Pablo Galán, Pepe Reina y Alfonso Reyes. Un inmejorable elenco de protagonistas del deporte español que contaron anécdotas y experiencias en sus Juegos respectivos, como Barcelona, Los Ángeles, Sidney o Río, y del Mundial de Sudáfrica en el caso del meta.

Reyes, además, habló de la superación del covid-19, de la dureza de esta enfermedad, y de lo responsables que hay que seguir siendo, en especial los jóvenes. Figueroa relató su difícil preparación durante esta pandemia y sus sensaciones tras la postergación de los Juegos de Tokio al verano de 2021.

La vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, Rosario Mérida, responsable del deporte universitario, cerró el acto, reconociendo que había sido una gala magnífica, amena, interesante, destacando su estructura, el programa tan completo, y la mesa olímpica con grandes deportistas, que tan bien han hablado del deporte.