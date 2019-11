Una buena oportunidad para estirar la diferencia en Tercera División

Tras una jornada que a punto estuvo de ser perfecta, pues el empate del Ciudad de Lucena en Arcos impidió el pleno de victorias al que habían colaborado el Puente Genil, el Pozoblanco y el Córdoba B –el filial por medirse al retirado Écija–, ahora llega la fecha 16 del Grupo X de Tercera División. Y lo hace con el Salerm encaramado en lo más alto de la clasificación, distanciado en dos puntos del Betis Deportivo, que ya ha sumado sus puntos del fin de semana, y el Ciudad de Lucena, al que ahora le toca ejercer de perseguidor.

El Puente Genil visita al Xerez CD (La Granja, 17:00), equipo que bordea la zona de peligro –tiene tres puntos de colchón–, buscando romper la racha negativa de las últimas temporadas en sus enfrentamientos, en los que sólo logró un punto en cuatro partidos. Pero ahora los pontanos llegan con un bagaje positivo fuera de casa, donde han logrado cinco triunfos en siete encuentros disputados, con una marca sobresaliente: acumula ocho meses marcando de visitante (la última vez que no lo hizo fue ante el Algeciras, el pasado 31 de marzo).

Por si fuera poco, el líder ha conseguido siete victorias en las últimos ocho jornadas, cuatro en las últimas cuatro, mientras que el Xerez CD vio quebrada en Gerena su serie de tres alegrías consecutivas que le permitió salir del descenso.

Para este duelo, el técnico pontano, Diego Caro, que aún debe guardar un partido de sanción, tiene la baja de Javi Romero, que está en su último periodo de rehabilitación, y a Maero entre algodones. Por su parte, el cuadro xerecista recupera a Israel, aunque pierde a Juanma Aguilar y Yeray.

Bajas y dudas en los lucentinos

El Ciudad de Lucena, tras perder dos puntos en el descuento frente al Arcos, recibe al Coria (Ciudad de Lucena, 17:00), equipo situado en la zona media baja de la tabla, alejado en cinco puntos del descenso. De esta manera, el duelo resulta trascendente para ambos: para los lucentinos, para no ver aumentada su diferencia con la cabeza de la tabla, y para los corianos, para no ver recortado su margen con el peligro.

El conjunto lucentino llega a la cita con problemas y dudas. A la salida definitiva del equipo de Vladi, se unen las bajas de Adri Pavón, Sergi Valls y Toni Pérez, por lo que Dimas Carrasco tendrá que completar la convocatoria con juveniles. El hándicap principal está en el sustituto de Toni Pérez, por lo que podría dar la alternativa en el pivote al juvenil Iván Sánchez. Por su parte, el Coria tiene la baja del central Bizcocho.

Derbi frenético en el fango

Por último, en la zona de abajo de la clasificación aparece el derbi entre el Córdoba B y el Pozoblanco (Ciudad Deportiva, 16:00). Los blanquiverdes continúan metidos en puestos de descenso, mientras que los vallesanos salieron después de su triunfo la pasada jornada ante la Lebrijana. Pero en un duelo provincial puede pasar de todo y más cuando ambos se están jugando tanto y llegan con tanta necesidad.

El filial cordobesista llega descansado al choque después de no haber tenido que saltar al césped la pasada jornada, aún cuando sumó los tres puntos en juego. Diego Delgado no podrá contar con Manolillo, Andoni Tello ni Álex Machado, que continúan lesionados, pero puede volver a contar con Vera, al que no incluyó Raúl Agné en la convocatoria del primer equipo.

Mientras tanto, el Pozoblanco aparece cargado de moral tras salir de la zona de descenso. Javi Moreno, que regresa a la que fue su casa la pasada campaña, recupera a Valentín, aunque pierde definitivamente a Fran Moreno, y afronta el reto buscando tres puntos que le terminen de alejar del peligro.