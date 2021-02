El Pozoalbense no puede con las urgencias del Granadilla Tenerife B (0-1)

Otro revés. El Pozoalbense perdió por la mínima ante un Granadilla Tenerife B que se mete de lleno en la pelea por estar con las mejores en la segunda fase de la competición. Las vallesanas, que encadenan dos derrotas seguidas, se mantienen líderes del subgrupo A del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola tras el pinchazo del Granada ante el Juan Grande (1-0).

Tras perder en la anterior cita ante La Solana (3-1), Manuel Fernández tuvo que mover su once inicial obligada por las bajas por sanción de Rocío, Loba y Karla Riley. Sin estas tres jugadoras, el técnico cordobés apostó por Victoria, Evelyn y Bruna Tavares. Además, entró Nora de Torres por Natalia Montilla, cuarta modificación en la alineación respecto a la que puso en escena ante las manchegas.

En el inicio, el Pozoalbense empezó a merodear las inmediaciones de la portería de Nay gracias a la aportación ofensiva de Farlyn Caicedo, que no tuvo fortuna en la definición. Sin un juego excelente, las vallesanas no sufrían atrás e incluso pudieron adelantarse por medio de María Marín, pero su lanzamiento se estrelló en el lateral de la red. Pasada la media hora de juego, las canarias dieron el primer aviso por medio de Aithiara. Pocos minutos después, Eulalia, tras un error defensivo, puso el 0-1, con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, Manuel Fernández dio entrada a Natalia Montilla y a Ali Muñoz, que se estrenaba con la elástica vallesana. No obstante, le costó crear juego a las de Pozoblanco. Incluso De Murga salvó el 0-2 ante Murray. A pesar de los cambios tácticos que introdujo el técnico cordobés, el Pozoalbense no estuvo a la altura de otros encuentros. En la recta final, Benchara puso a prueba de nuevo a De Murga, que volvió a evitar el segundo gol de un conjunto insular que se llevó los tres puntos. Nuevo revés de las de Pozoblanco, que no andan en su mejor momento tras perder tres duelos de los cuatro disputados en 2021.

Ficha técnica

0 - Pozoalbense Femenino: Ana de Murga; Naomie Vagre, Victoria (Inma, 87'), Evelyn (Patri, 58'), Sana Guermazi (Yerenis, 87'); Felicité Hamidouche, Ayaka (Ali Muñoz, 46'); Farlyn, Bruna Tavares, Nora de Torres (Natalia Montilla, 46'); y María Marín.

1 - Granadilla Tenerife B: Nay; Marilén, Andrea, Cindy, Arminda, Aithiara, Moneyba, Moreno (Rodríguez, 83'), Eulalia (Benchara, 53'), Ainhoa y Murray.

Gol: 0-1 (35') Eulalia.

Árbitro: Delgado Beltrán. Amonestó con cartulina amarilla a la visitante Aithiara.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de Liga en el subgrupo A del Grupo Sur de la Reto Iberdrola, disputado a puerta cerrada en el Municipal de Pozoblanco.