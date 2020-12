Un necesitado Córdoba B mide su potencial ante un herido Utrera

Con urgencia. El Córdoba B quiere darse una alegría para despedir el año este domingo ante el Utrera (Vistalegre, 12.00), un rival de los de la zona noble pero que no anda en su mejor momento tras encadenar dos derrotas seguidas. Los utreranos, invictos en su casa, sólo han sumado un triunfo de las últimas cuatro jornadas, unos números que quiere agrandar un filial blanquiverde muy necesitado de victorias y que debe iniciar ya su escalada en el subgrupo B del Grupo X de Tercer División.

Los cordobesistas, en su exilio en la Ciudad Deportiva, sufrieron un duro batacazo en la última jornada ante el Coria (0-1), que sumó su primer triunfo del curso en Córdoba. Con sólo una victoria en lo que va de ejercicio, los de Germán Crespo, novenos en la tabla con siete puntos, necesitan ese segunda triunfo para mirar hacia cotas más altas y no meterse en serios problemas, al tener al colista, La Palma, a cuatro puntos, de cara a la siguiente fase de la competición.

Para esta cita, Germán Crespo, que cumplirá su segundo encuentro de castigo tras ser expulsado ante el Castilleja, vuelve a tener el problema de las numerosas bajas. El técnico, que recupera a Puga, no podrá contar con los lesionados Juliaan Laverge, Moyano y Fran Gómez, a la vez que se suma Visus, que cumplirá un partido de sanción por ciclo de amonestaciones.

Por otro lado, Alberto del Moral está más que asentado con el primer equipo y no estará en Utrera, mientras que este domingo Luismi volverá a estar con un filial que echa de menos sus goles. Sin el ex del Ciudad de Lucena se nota la falta de pegada, donde Diego Domínguez y Veloso no terminan de romper como goleadores. Ante este panorama, el club mira el mercado para mejorar esa parcela ofensiva.

El Utrera, que perdió en la última cita ante el San Roque de Lepe, marcha cuarto con 13 puntos en su casillero. Los hispalenses, que han ganado los tres partidos disputados en su feudo, no están en su mejor momento tras lograr 3 puntos de 12 posibles en los últimos cuatro encuentros. Tras dos derrotas seguidas, los utreranos, con jugadores como Rubén Cruz o Plusco, quieren volver a la senda triunfal ante el Córdoba B para volver a optar a un liderato que tiene a dos partidos.