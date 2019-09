La primera jornada de Primera División dejó un balance de seis victorias y dos empates, con algunas sorpresas. Entre las destacadas están las rubricadas por el Levante en la pista del Palma Futsal (1-2) y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que superó su debut en la élite imponiéndose a Osasuna Magna (1-0). Con el plus de motivación que otorgan esos tres puntos, ambos conjuntos se ven las caras este viernes (Municipal de Paterna, 20:45) con el objetivo de mantenerse en la zona noble de la clasificación.

Un objetivo al que aspira el conjunto granota, después de su notable curso anterior –clasificado para la Copa de España y el play off por el título–, pero que no deja de ser un efímero sueño para los blanquiverdes, cuya batalla está en amarrar cuanto antes los 30 puntos que otorguen la permanencia en la categoría un año más.

Queda claro que batallas como la de este viernes son, a priori, desiguales atendiendo al potencial de una y otra plantilla. Pero luego la pista se encargará de poner las cosas en su sitio. De lo que no hay duda es de que el Levante parte de favorito, no sólo por su buen hacer en la apertura del campeonato, sino porque el plantel que ha confeccionado es para estar con los mejores de manera constante.

El montoreño Chillo, la amenaza granota

Diego Ríos ha sumado al argentino Cuzzolino a una nómina en la que ya brillaban con luz propia su compatriota Maxi Rescia, el azerí Gallo y, sobre todo, el montoreño Cecilio Morales, Chillo, un ala rapídisimo que se destapó el pasado curso como uno de los mejores finalizadores de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Sin duda ahí estará la principal amenaza para el cuadro cordobesista, toda vez que ya inauguró su cuenta realizadora en la visita a Palma.

En los blanquiverdes, la principal noticia está en la baja por lesión del portero Cristian Ramos, el héroe junto al goleador Manu Leal del triunfo ante Osasuna. El meta sufre una periotendinitis en la insersión del semimembranoso y no ha podido ejercitarse en toda la semana. Eso obligará a Macario a convocar a Gonzalo y dar los galones a Nono Castro, cuyo recuerdo no puede ser mejor: los partidazos del play off que llevaron a esta mejor liga del mundo a un Córdoba Patrimonio que hoy tiene su primera reválida a domicilio.