José Antonio Camacho e Inocencio Arias 'hablan de fútbol' este jueves en Córdoba

El Palacio de Orive de Córddoba acoge este jueves 20 de octubre una charla entre José Antonio Camacho, ex seleccionador nacional español, e Inocencio Arias, ex diplomático y ex director general del Real Madrid, un encuentro distendido entre ambos en el que trasladarán a los presentes cómo ha sido su trayectoria y su vinculación con este deporte.

El encuentro, que lleva por título Hablemos de fútbol, está previsto a las 18:00 y la entrada es libre hasta completar el aforo máximo, que es de 150 personas. El acto está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y la Universidad de Córdoba, con la colaboración de Hispasur Aceites.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Manuel Torrejimeno, ha destacado lo interesante de esta charla, “porque más allá de los aspectos puramente técnicos, seguro que vamos a conocer muchas anécdotas vividas tanto por José Antonio Camacho como por Inocencio Arias, quienes nos van a acercar la cara menos conocida del fútbol”.