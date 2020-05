Javi García, del Ángel Ximénez, candidato a fomar parte del equipo ideal de la Liga Asobal

Javi García ha brillado con luz propia en su primera temporada en el Ángel Ximénez-Avia de Puente Genil. Tanto es así que el jugador manchego ha vuelto a ser nominado para formar parte del equipo ideal de la Liga Asobal, que tras una primera criba, tradicionalmente eligen los aficionados a través de una votación online que estará abierta hasta el próximo jueves 4 de junio.

El ciudadrealeño ha sido designado candidato a mejor pivote, puesto para el que tendrá que luchar con otros cuatro jugadores de muchísimo nivel. Sus rivales esta temporada son ni más ni menos que Adrià Figueras (Fraikin Granollers), Ludovic Fàbregas (Barça), Rubén Marchán (Abanca Ademar León) y Álvaro Martínez (Recoletas Atlético Valladolid).

"No me la esperaba. Otros años también he estado nominado, pero nunca esperas volver a estar entre los mejores de la liga. Estoy muy contento porque es algo que le gusta a cualquier jugador, te gratifican el trabajo realizado durante la temporada y por eso me siento muy satisfecho con lo hecho y por estar ahí, a pesar de no haber podido terminar el curso debido a las circunstancias", ha señalado Javi García en la web del club, recalcando que "el resto de candidatos son todos muy buenos pivotes y eso hace que esté más complicado, pero espero que la gente se anime, participe y yo sea el elegido entre ellos".

La votación de todos los clubes de la competición y diversos patrocinadores de la asociación ha conformado la lista de nominados al #7IdealSacyrASOBAL1920, que representan a 11 equipos, entre los que está el Ángel Ximénez gracias a un pivote que en su primer curso en Puente Genil ha alcanzado los 200 partidos en una competición en la que ha superado los 600 goles, con 76 en la última liga. El Barça, con 13 candidatos, seguido del Benidorm (7) y el Bidasoa Irún (6), acaparan las nominaciones, que quedan así:

MEJOR PORTERO: Sergey Hernández (Logroño La Rioja), Xoan Ledo (Bidasoa Irun), Yeray Lamariano (Viveros Herol Nava), Gonzalo Pérez de Vargas (Barça) y Leo Maciel (Liberbank Cuenca).

Sergio López (Liberbank Cuenca), Aitor Ariño (Barça), Jaime Fernández (Ademar León), Gianluca Dapiran (Logroño La Rioja) y Josep Folqués (Benidorm). MEJOR PIVOTE: Javier García (Ángel Ximénez), Álvaro Martínez (Recoletas Atlético Valladolid), Adrià Figueras (Fraikin Granollers), Ludovic Fàbregas (Barça) y Rubén Marchán (Ademar León).

La afición tiene ahora la última palabra, pues podrán votar en el enlace (https://asobal.es/7ideal1920.php) hasta el jueves 4 de junio a las 12:00 a sus favoritos, entrando tras la misma en el sorteo de una camiseta del equipo de la Asobal que prefiera (dos premiados) o el balón oficial de la competición (cinco). El martes 9 de junio se conocerá a los jugadores designados como los mejores de la temporada 19-20.