¿Cómo afecta la crisis del coronavirus al deporte en la provincia de Córdoba?

La crisis del coronavirus ha entrado de lleno en el mundo del deporte, que quedará paralizado al menos las dos próximas semanas con la intención de reducir lo máximo posible el riesgo de contagio. Aunque en un primer momento casi todos los organismos optaron por decretar que las competiciones se mantuvieran tal cual, pero jugando a puerta cerrada y sin público, finalmente la decisión ha sido más drástica, empujada por la postura tomada por los clubes y los distintos profesionales de cada disciplina.

Pero, ¿cómo afecta esta epidemia al deporte en la provincia de Córdoba? Durante los próximos 15 días no habrá lugar opción de ver ninguna competición, ni colectiva ni individual. La mayor parte de los deportes han optado por decretar un aplazamiento para las próximas dos semanas, mientras que otros han decidido alargar el periodo preventivo hasta el último mes de marzo. Sólo el rugby y el béisbol mantienen sobre la mesa la opción de jugar sin público en las gradas, aunque sin descartar adoptar otras medidas.

Fútbol

Siguiendo las directrices de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), secundada por la Andaluza (RFAF), todas las competiciones quedarán paralizadas durante las dos próximas semanas. De esta manera se ven afectados el Córdoba CF (Segunda División B), los cuatro representantes de Tercera División (el filial blanquiverde, el Ciudad de Lucena, el Salerm Puente Genil y el Pozoblanco), los dos conjuntos femeninos de la Liga Reto Iberdrola (Córdoba Femenino y Pozoalbense), así como los representantes de las principales divisiones juveniles: el CCF, en División de Honor, y el cuadro cordobesista, el Séneca, el Don Bosco y el Fundación Lucena, en Liga Nacional. Además, el resto del fútbol autonómico y de base también se detendrá este periodo paliativo, llegando incluso algunos clubes a suspender sus entrenamientos por prevención.

Fútbol sala

Al igual que el mundo del fútbol, las competiciones también pararán al menos hasta el fin de semana del 28 y 29 de marzo. Serán dos jornadas que el Córdoba Futsal y el Deportivo Córdoba Cajasur deberán recuperar a continuación, sin que se haya fijado aún cómo quedará el calendario. El conjunto blanquiverde está en la pelea por la permanencia en Primera División, mientras que el conjunto de Juanma Cubero trata de entrar en la guerra por las plazas de ascenso en el Grupo III de la Segunda División Femenina.

Balonmano

La Liga Asobal y la Real Federación Española de Balonmano (Rfebm) fueron de las últimas en pronunciarse sobre el coronavirus. Pero finalmente, siguiendo el camino marcado por el resto, optó también por el parón durante las dos próximas jornadas. Así, se verán obligados a virar su plan de trabajo el Ángel Ximénez-Avia, único exponente andaluz de la máxima categoría, o el Cajasur Córdoba BM y el Ars, que habitan en la zona baja de la División de Honor Plata. También el Adesal, líder del Grupo 4 de la División de Honor Plata Femenina y ya con su candidatura al ascenso de categoría presentado. El Departamento de Competiciones ya trabaja en la elaboración de una propuesta de nuevo calendario.

Baloncesto

La Federación Andaluza de Baloncesto, conforme a las medidas y recomendaciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud y Familias y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, acordó la suspensión inmediata de todas sus competiciones (provinciales y autonómicas) y cualesquiera actividades deportivas de su competencia, incluidas reuniones presenciales de órganos técnicos, escuelas y concentraciones. Esta suspensión tendrá vigencia hasta el 31 de marzo, pudiendo ser objeto de modificación en función de las instrucciones que se dicten al respecto por las autoridades sanitarias. Se ven afectados los equipos de Primera Nacional: Maristas Córdoba y Peñarroya (masculina) y Maristas y Adeba (femenina) son los principales conjuntos afectados.

Tenis de mesa

En este caso, con los equipos de Priego, el Cajasur y el Hotel Museo Patria Chica, como exponentes de la Superdivisión, las competiciones se paralizan desde este miércoles y hasta el domingo 22. La nota hecha pública por la Federación recoge el aplazamiento de todos los partidos de ligas nacionales y advierte a las distintas territoriales la idoneidad de calcar la medida.

Rugby

Los equipos cordobeses deberán jugar los encuentros a puerta cerrada y la Federación Andaluza de Rugby (FAR) sólo permitirá un reducido número de personas en las instalaciones. Los equipos femeninos del Club de Rugby Amateur de Córdoba y el Mezquita Rugby Club jugarán la Liga Andaluza de rugby 7 bajo estas condiciones, al igual que la sección sub 18 del Mezquita. En la categoría sénior apenas continúan los califas, que se jugarán el ascenso a primera andaluza a partir de la última semana de marzo. En principio, lo harán con las mismas restricciones marcadas por el ente federativo, si bien no se descartan otras medidas como los aplazamientos, dado que algunos clubes ya han empezado a cancelar sus entrenamientos.

Polideportivo

El partido del Benamejí ante el Base de Rota, de béisbol, sigue la tendencia marcada por el rugby y también está ahora mismo fijado para disputarse a puerta cerrada. Esta misma medida es la que ha tomado la Federación Andaluza de Natación (FAN), que organizará sin público sus próximas competiciones (la española sí aplazó el Nacional Infantil). En cuanto al ciclismo, las pruebas del calendario de lo que quedan de marzo han sido aplazadas sine díe, como la 38 edición del Rallye Sierra Morena, prevista para el último fin de semana de este mismo mes. El mundo del atletismo ya adelantó el martes la suspensión de sus siguientes citas, entre ellos el Campeonato de España sub 20 de este fin de semana en Sabadell, donde debía brillar Carmen Avilés.

Pero el problema del coronavirus no sólo afecta a España, ni mucho menos. De hecho, dos de las deportistas cordobesas que a buen seguro estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Fátima Gálvez y Julia Figueroa -la primera ya tiene el billete y la segunda pelea por ello-, también se han visto obligadas a reprogramar su calendario. En el mundo del judo, las pruebas han sido aplazadas hasta el 30 de abril, lo que ha obligado a la Federación Internacional (IJF) ha posponer hasta el 30 de junio el corte para estar en las Olimpiadas. La tiradora, por su parte, no podrá probar el campo de tiro de Tokio al suspenderse el preolímpico, por lo que su siguiente cita en la Copa del Mundo no llegará hasta junio, con Baku y Nueva Delhi como paradas.