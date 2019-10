Listos para la batalla. Así ve Miguel Ángel Martínez Macario, el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, a sus jugadores de cara al encuentro que este viernes los mide contra el Peñíscola en el regreso de la competición a la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

El técnico cordobés reconoció que el parón les ha venido bien tras un arranque fulgurante. "Hemos tenido dos semanas muy intensas en cuanto a emociones y partidos se refiere. Dimos tres días de descanso coincidiendo con el fin de semana y la verdad es que se nota, porque han llegado despejados, frescos y dispuestos para la batalla", apuntó.

Y es que Macario tiene claro que "todos los partidos son batallas y estamos ahora mismo en un ciclo de dos partidos, contra Peñíscola y el de O Parrulo, en los que tenemos que hacer los deberes porque nos podemos ver donde no queríamos vernos si no sacamos los puntos", aunque recordó que "esos seis primeros puntos nos están sirviendo de colchón pero esa renta se acaba y tenemos que ir sumando ya, porque se trabaja mejor desde la zona media de la tabla que estando abajo".

El preparador cordobés sabe que "fueron seis puntos inesperados y nos están permitiendo tener tropiezos también, sin vernos muy involucrados en la zona de abajo, pero la competición sigue, todos aprietan los dientes y tenemos que seguir sumando".

Repasando de nuevo el comienzo de la competición, el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, indicó que "han sido cinco partidos ante rivales muy fuertes y debemos estar contentos de estar en esa zona, aunque no debemos perder la perspectiva". Porque a Macario no se le escapa que eran "candidatos al descenso en todas las quinielas y el hecho de no serlo ahora mismo nos debe hacer sentir bien", unido a que "hemos jugado con tres de los cuatro primeros ya", por lo que "aunque no me gusta esta expresión, ahora jugamos contra equipos de nuestra liga y hay que afrontarlo con la calma y concentración necesarias".

El primero de esos dos partidos se disputa este viernes en el Municipal de Peñíscola (21:00), ante un rival que para Macario es "un equipo muy intenso", porque "la nota predominante es que la liga está muy igualada pero ellos son un equipo intenso y que aprieta en zona alta durante los 40 minutos", de ahí que crea que "no tener pérdidas en la elaboración puede ser clave porque ellos viven mucho de esa presión".

La baja de Jesús Rodríguez

Para este encuentro, el técnico cordobés desveló que "salvo el sancionado Jesús Rodríguez, el resto de jugadores estarían en principio disponibles" y no escondió que Jesús es "un jugador muy importante, que nos da equilibrio y consistencia en la parte de atrás. Es muy versátil y lo hace estupendamente. Es una baja sensible, pero ya respondieron bien en Valdepeñas sin él y espero que el viernes entre todos suplan una ausencia que es importante".

Sobre la polémica jugada que costó la expulsión al ala cordobés en el duelo ante el Valdepeñas, Maca reconoció que "no soy capaz de crearme una opinión después de verlo tantas veces". "El jugador asegura que no le dio y lo creo porque es muy honesto, pero puedo entender que el árbitro en tiempo real lo pite. Es una jugada de mala suerte, se sancionó, él va a cumplir su partido y la semana que viene lo tendremos", aseguró.