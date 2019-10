Los jugadores del Córdoba Patrimonio de la Humanidad tienen muy claro cuál es el camino hacia el objetivo. La concentración en cada partido y el trabajo defensivo son las armas sobre las que el conjunto cordobés trata de sustentar su temporada, y así lo reconoció Zequi en la previa del duelo ante el Peñíscola, un rival directo para los blanquiverdes.

El ala-pívot gaditano reconoció que el descanso por el parón liguero les ha venido bien. "Hemos tenido dos semanas de descanso hasta volver a la competición y nos han venido bien para reflexionar sobre las derrotas, trabajar y verlo en vídeo para encarar de nuevo la competición en el partido de Peñíscola, que va a ser duro", apuntó al respecto.

El jugador del conjunto cordobés cree que "era un arranque complicado y no esperábamos tener seis puntos, pero el equipo está trabajando muy bien, hemos podido rascar algunos puntos más, sobre todo en casa, pero jugamos contra dos grandes y es complicado puntuar", aunque se queda con que "hemos competido y creo que esa es la dinámica a seguir para conseguir muchos puntos más".

Ahora, al Córdoba Patrimonio le llega un momento de la temporada importante, donde se medirá a rivales más de su liga. "Después de cinco jornadas, son dos rivales directos pero dos partidos muy difíciles. Si salimos con victorias tendríamos el goal average ganado y ventaja en la clasificación", valoró el gaditano, que cree que "Peñíscola es un equipo muy correoso. Juega muy bien y tienen jugadores con gol. Son guerreros y no dan un balón por perdido".

Pese a ello, Zequi está convencido de que "si confiamos en resultados bajos, con pocos goles, podemos rascar un punto mínimo y quién te dice si no traer la victoria. Es un equipo de nuestra liga que tenemos que competirle de tú a tú".

En el balance general de lo que va de curso, y pese a las últimas derrotas, el jugador blanquiverde cree que su equipo está haciendo bien las cosas. "Empezamos con dos equipos muy complicados. No esperábamos los tres puntos quizás en Levante, pero en Valdepeñas perdimos y pudimos sacar por lo menos un punto. Son seis los puntos que tenemos, nos da un poco de margen con el descenso pero no olvidamos que nuestro objetivo es la salvación y cuanto antes se consiga mejor", apuntó.

Mejoría personal poco a poco

En lo personal, Zequi aseguró encontrarse "muy bien" y reconoció que "no me esperaba tanta participación", aunque aseguró que "poco a poco estoy entrando más y teniendo más minutos. Quizás me está faltando terminar las jugadas con goles, pero estoy trabajando para el equipo, intentando dar lo mejor que tengo y poco a poco llegarán mejores sensaciones para encarar portería".