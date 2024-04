El Salerm Puente Genil salva un punto 'in extremis' ante el Cartaya

Un punto in extremis. Un gol de Mario Ruiz en el tiempo de descuento sirvió al Salerm Puente Genil para empatar ante un Cartaya que fue capaz de remontar un 0-1 adverso en un segundo acto loco. Los de Juanmi Puentenueva, con el marcador en contra, no bajaron los brazos y llegó el premio en el tiempo de alargue. Tras esta igualada, los pontanenses se quedan a tres puntos de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.

Tras ganar en el Manuel Polinario en la anterior jornada al Cabecense, el Salerm Puente Genil buscaba una segunda alegría consecutiva ante un correoso Cartaya que perdió hace una semana ante el Pozoblanco. Juanmi Puentenueva solo introdujo una novedad en el once inicial respecto al que puso en liza en el último compromiso tras dar entrada a Jairo Morillas por Salva Vegas.

En la primera mitad, el choque estuvo muy abierto. Eso sí, el Salerm Puente Genil tuvo que mover el banquillo pronto tras lesionarse Joaquín, lo que llevó a Mario Ruiz al terreno de juego cuando apenas se llevaban 14 minutos de juego en el Luis Rodríguez Salvador. Juanmi Puentenueva apostó por el relevo de hombre por hombre y mantuvo el mismo sistema de juego.

Sin claras ocasiones de gol, el Salerm Puente Genil, pasada la media hora de juego, tuvo el primer llegada más clara al área de Raúl. Sin embargo, el lanzamiento de Tommy Montenegro se fue desviado de la portería local. A pesar de algún intento de los onubenses, el partido se llegó al intermedio con el empate sin goles inicial y con todo muy abierto para el segundo acto.

Tras el receso, el Salerm Puente Genil salió con aires renovados tras dar entrada Juanmi Puentenueva a Salva Vegas por Jairo Morillas. Tras ser atendido Christian López por un encontronazo con el delantero local, los pontanenses tuvieron cerca el 0-1 por medio de un Tommy Montenegro que no logró batir en el mano a mano a Raúl.

Fue el Salerm el que dio primero en el Luis Rodríguez Salvador, ya que Ismael García puso el 0-1 en el 60'. Sin embargo, la alegría de los pontanenses duró poco porque los locales nivelaron el partido apenas dos minutos después por medio de Fran Palma. Eso sí, también estuvieron cerca de adelantarse de nuevo por medio de una acción de Alan Araiza.

El encuentro llegó al momento de la verdad con todo sin decidir. Fue, sin embargo, el Cartaya el que se adelantó en el marcador tras hacer Juanma Galán el 2-1. Con todo perdido, el Salerm fue a por más y encontró su premio en el tiempo de descuento gracias a un tanto de Mario Ruiz cuando todo parecía encaminado al triunfo local. Con esta igualada, los pontanenses, que marchan sextos, se quedan a tres puntos de la zona de play off de ascenso a Segunda RFEF.