El Salerm Puente Genil se queda sin gol y empata ante el Sevilla C

El Salerm Puente Genil se quedó a cero en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y no pasó del empate ante el Sevilla C. Los de Juanmi Puentenueva, con esta igualada, suman tres citas consecutivas sin conseguir la victoria -suman dos puntos de nueve posibles- y cierran el 2023 fuera de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.

En su tercer duelo seguido lejos del Manuel Polinario, el Salerm Puente Genil, que perdió el pasado domingo ante el Pozoblanco en el Municipal vallesano, buscaban reencontrarse con el triunfo ante un filial sevillista que anda metido en la pelea por no entrar en los puestos de descenso de la clasificación de este Grupo X de Tercera Federación.

Para el envite ante el Sevilla C, Juanmi Puentenueva introdujo hasta cuatro novedades en su once inicial respecto al que puso en liza en la anterior jornada. En este sentido, el técnico cordobés dio entrada a Fernando Rodríguez, Manuel Pablo, Tommy Montenegro y Keita por Mario Ruiz, Juanjo Carmona, Jairo Morillas y Yona, expulsado en el Municipal pozoalbense el pasado domingo.

Los locales, tras nueve citas sin ganar, tuvieron más posesión de balón ante un Salerm Puente Genil bien asentado en la Ciudad Deportiva hispalense y que no dio grandes opciones a los jugadores sevillistas de crear peligro sobre el área de Christian López. De hecho, la ocasión más clara de la primera mitad fue para los pontanenses, pero el disparo de Alan Araiza lo repelió el palo de la portería de Rafa.

En la segunda mitad, el encuentro mantuvo el mismo guion de la primera. Christian López siempre estuvo atentos a las llegadas locales, mientras que los de Puente Genil no estuvieron certeros en el aspecto ofensivo. Juanmi Puentenueva buscó frescura arriba en el momento de la verdad del choque, con las entradas al campo de Jairo Morillas, Guichard, Salva Vegas y Keury.

A pesar de los intentos por desnivelar el partido, el choque acabó con el empate a cero inicial. Los pontanenses no tuvieron el día de cara a puerta y se va de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con una nueva igualada -la octava en 15 encuentros-. Tras tres citas sin ganar, los de Juanmi Puentenueva, que recuperarán el envite aplazado ante el Utrera el domingo 7 de enero en el Manuel Polinario, se quedan fuera de los puestos de play off para cerrar este 2023.