El Salerm Puente Genil cae ante el Gerena y se aleja del 'play off' de ascenso

El Salerm Puente Genil no dio la talla ante el Gerena y se marchó de tierras sevillanas con una dura derrota que le complica alcanzar su objetivo de pelear a final de temporada por el ascenso. Los de Juanmi Puentenueva pecaron de falta de acierto y sucumbieron ante un rival mucho más efectivo que los deja en dificultades, pues los rojillos cierran la vigesimotercera jornada del Grupo X de la Tercera Federación séptimos con 34 puntos, es decir, a dos puntos del play off que marca el Xerez DFC con 36.

Tras el empate cosechado la semana pasada en el Manuel Polinario ante todo un Ciudad de Lucena candidato a ascender por la vía rápida (0-0), el Salerm Puente Genil buscaba prolongar su racha de tres partidos consecutivos sin perder y asestar un golpe sobre la mesa a la competición que los metiera de lleno en la lucha por el ascenso. Sin embargo, un Gerena que arrastraba cuatro jornadas seguidas sin conocer la victoria sorprendió al conjunto de Puentenueva.

El cuadro sevillano, que esta campaña está más centrado en pelear por la permanencia que en el ascenso pese a que no ha sido lo habitual en los últimos años en esta Tercera Federación, demostró su comodidad jugando en casa y, de hecho, fue el primero en adelantarse en el marcador, algo que marcó las diferencias a lo largo del choque. En el 21', el joven Ángel López, titular en la punta de ataque pese a no ser el habitual, no falló ante Christian para hacer el 1-0.

Con la ventaja en el marcador, el cuadro de la Subbética se fue a por todas al ataque en busca de ese tanto del empate que les diese confianza. Estuvo muy cerca de hacerlo pasada la media hora de juego, pero la zaga local sacó un balón en la misma línea de gol. Eso sí, Christian tuvo que emplearse a fondo minutos después para evitar el segundo del Gerena. Así se llegó a un descanso que podría desencadenar en cualquier cosa.

Sin embargo, la segunda mitad fue más de lo mismo: pocas ocasiones y un Salerm Puente Genil volcado arriba, pero sin efectividad. Ni las sustituciones pudieron darle a los visitantes ese golpe de efecto que tanto necesitaban, sobre todo después de que en el 75' Maqueda hiciera el 2-0 y dejara la victoria encaminada para el Gerena. Pese a los intentos, los de Puentenueva, finalmente, se volvieron con la cuenta a cero.