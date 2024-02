El Córdoba B perdona al Utrera y lo acaba pagando

El Córdoba B dejó pasar una oportunidad de lujo para engancharse de nuevo a la pelea por el play off de ascenso a Segunda RFEF. Los blanquiverdes pagaron caros sus errores a la hora de definir y dieron vida a un Utrera que lo pasó mal en la primera parte pero que aguantó con vida y se llevó un punto de la Ciudad Deportiva que le sirve para mantener distancias con el filial cordobesista. Los de Diego Caro fueron mejores, propusieron más fútbol y debieron ganar, pero el fútbol no suele entender de merecimientos y con frecuencia penaliza al equipo que no aprovecha sus oportunidades.

El choque empezó con ritmo y con un Córdoba B valiente, en busca de ese gol que pusiera el partido de cara. Fue así como a los seis minutos ya pudo llegar el primero, pero el potente disparo de Paco Fernández lo despejó con apuros Navajas. Moviendo el balón con rapidez y sin dejar que el Utrera cogiese su ritmo, el tanto de los blanquiverdes no tardó demasiado en llegar. En el minuto 19, una jugada combinada la culminó Pau Russo con acierto para hacer justicia a lo que se estaba viendo en la Ciudad Deportiva.

Lejos de frenar su ritmo tras verse por delante en el marcador, el Córdoba B quiso buscar el segundo y lo tuvo cerca poco después, cuando Mario Peregrina perdonó en un remate en el área de Navajas que el meta del Utrera desvió con apuros. Acto seguido, y antes de la media hora de juego, probó fortuna Marc Esteban desde fuera del área grande en un chut que no cogió portería.

Hasta el final de la primera parte la tónica fue de claro domino por parte de los locales, aunque el Utrera logró poco a poco asentarse y pasar el mal trago de esa primera media hora, llegando al descanso con el partido algo más equilibrado y todo por decidir, pues los hombres de Diego Caro contaban con una renta mínima.

En el segundo tiempo, el partido ya perdió buena parte de su ritmo. El Utrera supo contrarrestar mejor el juego del filial blanquiverde, aunque los sevillanos no encontraron facilidad para asomarse al área defendida por Eric Ruiz. A la hora de juego, Pau Russo buscó el doblete con un disparo lejano que se marchó fuera por muy poco.

El choque entró en la media hora final con el control del Córdoba B, pero con un Utrera cada vez más peligroso, sabedor de que era su momento. En esas, una rápida transición cuando el choque encaraba ya su tramo final la aprovechó Sergio López para sorprender a la defensa del filial y poner el empate. Un tanto que resultó un mazazo para el equipo de Diego Caro, que ya no pudo reaccionar y, aunque lo intentó hasta el pitido final, tuvo que resignarse a ver como vuelan dos nuevos puntos de su feudo y se escapa otra oportunidad de volver con fuerza a la pelea por los puestos nobles.