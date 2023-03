El Pozoblanco vuelve a la senda del triunfo ante el Rota

El Pozoblanco volvió a la senda de la victoria ante un Rota que es el actual colista del Grupo X de la Tercera Federación. Los vallesanos, que llevaban dos derrotas consecutivas en liga y se estaban acercando a la zona de descenso, ya respiran después de vencer al cuadro gaditano en un partido que controlaron desde el inicio y con el que se colocan en la décima posición con 33 puntos, siete por encima del descenso y a nueve del play off de ascenso a falta de cuatro jornadas para el final.

Tras la dura derrota de la semana pasada cosechada ante el Ceuta B (2-0), el cuadro de Antonio Jesús Cobos necesitaba recuperar sensaciones y salir de su irregular dinámica. Ante un Rota hundido en la última posición de la tabla, los vallesanos salieron a dominar el choque. De hecho, pudieron dejar encarrilado el triunfo en la primera mitad si no fuera porque el larguero se interpuso entre el cabezazo de Sergi Brunet y el gol a la media hora de juego.

Tras una primera mitad en la que no hubo ocasiones clara y en la que el Pozoblanco demostró su superioridad ante un Rota que apenas supo meterle mano al cuadro de Los Pedroches, el cuadro de Cobos no tardó en inaugurar el marcador gracias a un centro envenenado de León que fue directo a gol y puso el 1-0 en el marcador. Con la ventaja favorable a los pozoalbenses, el cuadro gaditano no reaccionó, por lo que los locales buscaban dejar el choque encarrilado cuanto antes.

El segundo tanto tardó en llegar más de la cuenta. Mientras el partido transcurría con los cambios en los banquillos como protagonistas, los visitantes se animaban buscando la meta de Dela, pero sin claridad alguna. Sin embargo, cuando más metido en el partido estaba el Rota, Jaime Almagro se encontró ante un Manu que le sacó el disparo, pero el delantero cogió el rechace y esta vez no falló para poner el 2-0.

Zafra tuvo en sus botas recortar distancias en el tramo final del encuentro, pero Dela salvó a los suyos con una gran intervención. Para colmo, Cachorro pudo hacer el tercero, pero su tiro se estrelló en el palo. Finalmente, el 2-0 acabó favoreciendo a un Pozoblanco que volvió a la senda del triunfo y que deja la salvación encarrilada, ya que es décimo con 33 puntos.