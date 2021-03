El Pozoblanco se queda sin la sexta plaza en Lepe (2-1)

El Pozoblanco no pudo dar la sorpresa ante un San Roque de Lepe que le dio la vuelta al encuentro en la segunda parte. Los vallesanos plantaron batalla al líder del subgrupo B del Grupo X de Tercera División, aunque no pudieron obtener premio alguno. Con este revés, los de Emilio Fajardo pierden la sexta plaza a favor de un Sevilla C que ganó su envite al Gerena (2-0) y aventaja en en dos puntos a los pozoalbenses a falta de la última jornada de la primera fase.

El Pozoblanco se presentó en Lepe tras vencer en la anterior jornada precisamente al tercer filial nervionense (1-0). El técnico blanquillo modificó su once inicial con dos novedades, al dar entrada a Luis Fraiz e Iniesta por Ángel García y León. Sin miedo a la gran dinámica del cuadro onubense, los vallesanos, a los tres minutos de juego, dieron el primer aviso con un disparo de Zara que se fue alto.

Con el avance del crono, los locales también dieron su primer susto, pero el tiro de Nané lo atajó Javi Dela. Todo cambió pasado el primer cuarto de hora de juego. Los visitantes se adelantaron en el marcador gracias a un cabezazo de Zara, ante el que no pudo hacer nada Josemi, titular en detrimento del habitual David Robador, sancionado en el San Roque.

Poco después, el Pozoblanco tuvo que dar entrada a Rafa Ariza por Rubén Sánchez, que se retiró lesionado. En la recta final de la primera mitad, el San Roque dio un paso hacia adelante en busca del empate. Borja Jiménez no atinó con los tres palos, ni tampoco lo hizo Brian Triviño, para los del Valle de los Pedroches, al tocar su disparo en un defensor lepero. A punto de llegar al descanso, esta vez sí acertó el punta lepero para poner el 1-1.

Tras el paso por los vestuarios, Emilio Fajardo dio entrada a Carlos Moreno por el juvenil Migue Sánchez. Los locales apretaron de lo lindo y quisieron confirmar la remontada. La madera y Javi Dela evitaron el segundo de los onubenses, que terminó llegando por medio de Tomy Montenegro. Incluso el tercero estuvo cerca, pero de nuevo el portero cordobés frenó a los locales. En la recta final, León probó con un disparo que se fue fuera por poco. Ahí se acabó todo. No hubo premio para un batallador Pozoblanco.

Un conjunto blanquillo que, de esta forma, llegará a la fecha final de la primera fase obligado a ganar y a esperar un pinchazo del Sevilla C o el Utrera –a ambos gana el goal average particular– para asegurar su permanencia en la categoría. El problema es que enfrente tendrá a un Córdoba B que también se juega mucho, en su caso continuar en la pelea por el ascenso, lo que a buen seguro dibuja un partido de los grandes en el Municipal vallesano.

Ficha técnica

2 - San Roque de Lepe: Josemi; Álex Carmona, Becken (Pablo Ortiz, 59'), López; Juanjo Mateo (Fernandito, 59'), Miguel Reina, Camacho (Javi Medina, 80'), Juan Gómez; Borja Jiménez (Tomy Montenegro, 68'), Abeledo y Nané.

1 - Pozoblanco: Javi Dela; Cancelo, Rafa, Rubén Sánchez (Rafa Ariza, 23'), Luis Fraiz; Joel Armengol, Iniesta (León, 68'); David España (Valentín, 68'), Migue Sánchez (Carlos Moreno, 46'), Brian Triviño (Adri Delgado, 58'); y Zara.

Goles: 0-1 (17') Zara. 1-1 (43') Borja Jiménez. 2-1 (71') Tomy Montenegro.

Árbitro: Avilés Hernández (Sevilla). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Becken y Juan Gómez, y a los visitantes Rafa, Luis Fraiz, Iniesta y Carlos Moreno.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoprimera jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado en el Ciudad de Lepe.