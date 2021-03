El Pozoblanco asalta la sexta plaza tras vencer al Sevilla C (1-0)

Paso adelante. El Pozoblanco volvió a la senda triunfal tras deshacerse del Sevilla C gracias a un autogol de Juanmi al inicio de la segunda mitad. Con estos tres puntos de oro, los vallesanos adelantan al filial sevillista y se alzan con la sexta plaza de la clasificación del subgrupo B del Grupo X de Tercera División. A falta de dos jornadas, los de Emilio Fajardo, que se colocan a tres puntos del tercero, el Córdoba B, buscan certificar la permanencia a las primeras de cambio.

Tras caer goleado ante el Ciudad de Lucena en la cita anterior (4-1), el Pozoblanco buscaba romper la dinámica de las dos últimas jornadas ligueras. Lo hizo con cambios en su once inicial, en el que Emilio Fajardo dio entrada a Migue Sánchez y Zara por Medina y Carlos Moreno. El resto, los habituales, aunque apoyados por el calor de la grada del Municipal.

De inicio, el filial sevillista dio un primer aviso por medio de Juanmi cuando solo se llevaban cinco minutos de juego. No se encontró cómodo en el comienzo del duelo el cuadro pozoalbense, que vio como Juanmi no pudo superar en una clara ocasión a un inmenso Javi Dela. Poco a poco, los de Emilio Fajardo fueron reencontrándose y llegando al área de Ismael.

Pasada la media hora de juego, llegó la ocasión más clara para los vallesanos. Un rechace de Ismael a una falta de Joel Armengol lo recogió David España, que no atinó a lanzar entre los tres palos. Lo siguieron intentando los locales, pero ni Joel Armengol ni Migue Sánchez consiguieron batir al portero sevillista antes de llegar al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, Emilio Fajardo dio entrada a Iniesta por Migue Sánchez. Los pozoalbenses volvieron a probar a Ismael con un disparo de David España. Poco después, un despeje de Ángel García lo cabeceó Juanmi hacia su portería. Ismael no lo pudo frenar y los vallesanos se pusieron por delante en el marcador.

Con el 1-0, el Sevilla C tuvo más control del balón, aunque no crearon excesivos problemas a Javi Dela. El Pozoblanco defendió con orden, aunque lo intentó Marcos Otero, antes de dejar en inferioridad numérica a su equipo por su expulsión. En la recta final, Carlos Moreno pudo poner la puntilla, pero no lo logró y tuvo que sufrir el cuadro local hasta el pitido final.

Ficha técnica

1 - Pozoblanco: Javi Dela; Cancelo, Rafa, Rubén Sánchez (Luis Fraiz, 90'), Ángel García; Joel Armengol, Migue Sánchez (Iniesta, 46'); León (Carlos Moreno, 69'), Brian Triviño (Valentín, 69'), David España (Adri Delgado, 89'); y Zara.

0 - Sevilla C: Ismael; Capi, Pavón, Marcos Otero, Juanma (Calero, 70'), Jaime, Cristóbal (Illies, 62'), Guti, Juanmi (Manzarro, 62'), Néstor (Álvaro, 70') y Jacobo (Puerto, 88').

Gol: 1-0 (52') Juanmi, en propia puerta.

Árbitro: Casas Martínez (Jaén). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Brian Triviño, Zara e Iniesta, y a los visitantes Guti, Ismael y Manzorro. Expulsó por doble amarilla al visitante Marcos Otero (90').

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado ante 350 espectadores en el Municipal de Pozoblanco.