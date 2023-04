El Pozoblanco despide la temporada con una derrota ante el Conil

El Pozoblanco no despidió de la mejor manera la temporada tras caer derrotado en el Municipal ante un Conil que llegaba en horas bajas. Los vallesanos pecaron de falta de gol y no supieron responder al solitario tanto de Popi, que dio el triunfo al conjunto gaditano. Un resultado con el que los de Antonio Jesús Cobos acaban décimos en la clasificación con 40 puntos (11 sobre el descenso y a siete del play off de ascenso), por lo que se quedan sin el sueño de lograr una plaza para competir por la Copa RFAF la próxima temporada.

Los vallesanos, que atravesaban un buen momento de forma y llegaban de golear al Bollullos en su último encuentro (0-3), buscaban despedir el año con un triunfo que les dejara buenas sensaciones y tres puntos que los podrían catapultar hasta la séptima plaza, la que le daría una plaza en la Copa RFAF. La cita era idónea, ya que el Conil llegaba en un mal momento de forma tras siete jornadas seguidas sin conocer la victoria.

Es por eso que los de Cobos salieron a por todas, presionando arriba la salida del balón rival y buscando la meta defendida por Navas. De hecho, Migue Sánchez, Espinar y Jaime Almagro la tuvieron para abrir la lata y poner por delante a los suyos, pero el acierto no estuvo de su parte. Lo mismo le ocurrió al Conil, que tuvo la mejor del partido en las botas de Palacio, quien mandó el esférico al palo justo antes del descanso.

Antonio Jesús Cobos quiso darle un giro radical al encuentro al poco de comenzar la segunda mitad con un triple cambio, pero el plan se trastocó. Fue un minuto después de la nueva estrategia cuando llegó el tanto de los visitantes. Popi se plantó solo ante Javi Dela y lo superó con una gran definición que puso el 0-1 en el marcador. Una ventaja ante la que el cuadro pozoalbense intentó reaccionar sin fortuna.

Y es que, en el tramo final del choque, Sergi Brunet estrelló el balón en el travesaño tras un cabezazo que pudo darle el empate a los pozoalbenses. Una ocasión que lamentó el Pozoblanco, que, pese a que se volcó con todo arriba, no logró ver portería y, para colmo, sufrió la expulsión de Carlos Moreno por doble amarilla en el 89'. Una derrota que cierra la temporada sin el premio de la Copa RFAF para los de Los Pedroches, aunque con el objetivo de la salvación superado con creces.