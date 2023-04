El Ciudad de Lucena gana al Ceuta B y jugará el 'play off'

El Ciudad de Lucena se impuso con un solitario tanto de Antonio Pino al Ceuta B y jugará su cuarto play off de ascenso consecutivo tras aprovechar la plaza que deja libre un Sevilla C que ganó al Cartaya y que acabó cuarto, pero que no puede disputar estas eliminatorias al contar con un Sevilla Atlético que está en Segunda RFEF y sin opciones de dar el salto a Primera RFEF. De este modo, los celestes, tras dar luz verde la Federación, pelearán ante el Córdoba B en esa primera ronda por seguir soñando por ascender a la cuarta categoría del fútbol nacional.

Tras perder en la cita anterior el derbi ante el Salerm Puente Genil, el Ciudad de Lucena, con su plaza cerrada para el play off, buscaba volver a la senda del triunfo antes de pensar en esas eliminatorias de ascenso. Por ello, Rafael Carrillo Falete movió su once tipo e hizo hasta cinco cambios tras dar entrada a Jesús Navajas, Chucky Pierce, Pepe Antras, Rubén Navas y Sergio López por Christian Arco, Marco Pérez, Ricard, Javi Hervás y Diego Domínguez.

Con fuerza salió el Ciudad de Lucena para cerrar cuanto antes el partido ante un Ceuta B sin nada en juego y con la permanencia encarrilada con antelación gracias a la reacción de los caballas desde la llegada de Mohamed Mohamed al banquillo. A los cinco minutos de juego, Sergio López fue el primero que probó fortuna de cara a portería, pero su lanzamiento se fue al lateral de la red de Rodin.

Tras el primer aviso celeste, el segundo no tardó en llegar, pero el cabezazo de Chucky Pierce, a los 14 minutos de juego, se fue por encima del larguero de la portería del Ceuta B. Antes de llegar a la media hora de juego fue Rubén Navas el que tuvo la oportunidad de desnivelar la balanza, pero su lanzamiento lo sacó a saque de esquina Rodin. Sin más ocasiones en esta primera mitad, el empate inicial se mantuvo al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Ciudad de Lucena mantuvo el tipo ante un Ceuta B que aguantaba bien. En un partido jugado con menos intensidad, los caballas realizaron un triple cambio al inicio de la segunda mitad. Poco después, Antonio Pino hizo el 1-0 y encarrilaba el pleito para los de Falete. Diego Domínguez entró por el canterano Antras, pero el choque entró en una fase insulsa y sin ocasiones de gol.

El partido estaba visto para sentencia y Falete dio la oportunidad en la recta final a los canteranos Cristian, Rubén Rey y Jeremías. De este modo, reservaba para la próxima batalla a los jugadores con más protagonismo en su plantilla durante esta temporada. El partido acabó con victoria celeste y con su clasificación para el play off.

En una semana, el próximo domingo 30 de abril, el estadio Ciudad de Lucena abrirá de nuevo sus puertas para el encuentro de ida de una eliminatoria que medirá a los aracelitanos con un Córdoba B que se quedó sin ascenso directo por la gran victoria del líder, el Atlético Antoniano, ante el Coria. Ahora empiezan otras batallas de alto voltaje y con el sueño de dar el salto a Segunda RFEF.