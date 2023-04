El Salerm se lleva el derbi ante el Ciudad de Lucena y se mete en el 'play off'

Un solitario tanto de Mario Sánchez, de penalti, mediado el segundo tiempo, dio la victoria al Salerm Puente Genil en el derbi del Sur de Córdoba ante el Ciudad de Lucena, un duelo intenso y emocionante, aunque poco vistoso en lo futbolístico y con escasas oportunidades de gol.

De salida, el encuentro comenzó con poquísimo ritmo, gran respeto entre los dos equipos y muchísimo orden táctico, lo que redundó en el espectáculo y es que la ausencia total de oportunidades de gol fue la nota predominante del primer cuarto de hora. Fue el cuadro lucentino el que abrió las hostilidades con un gran disparo lejano de David Hinojosa, que salió rozando la escuadra de la portería de Christian López. Respondió el equipo pontanés, minutos después, con un centro de Salva Vegas al que no dio dirección en su remate de cabeza Alan Araiza.

Los dos equipos se alternaban en la posesión, pero no generaban peligro ante las porterías rivales. Antes de la media hora, Amin lo probó con un remate desviado, y la misma suerte corrió un tiro de Hinojosa. El partido se centraba en el cuerpo a cuerpo y en los duelos individuales en todas las líneas. Ganaba en intensidad, pero apenas ofrecía margen para ver peligro en las áreas, una dinámica de poco fútbol con la que se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, cambiaron un poco las tornas. El Salerm Puente Genil quiso dar un paso al frente con más iniciativa y posesión, y Cerpa dispuso de una buena ocasión en un balón suelto dentro del área, un disparo que repelió un defensor, aunque el Ciudad de Lucena se mostraba seguro atrás, esperando su momento.

Araiza probó a Cristian Arco tras un saque de esquina, pero fue en el minuto 60 cuando llegó la jugada que cambió el partido. Tras un saque de banda en largo, el árbitro pitó penalti por mano de un defensor celeste y Mario Sánchez transformó la pena máxima para adelantar a los rojinegros en el electrónico. Araiza pudo marcar el segundo en un mano a mano con Arco, pero también Morillo se anticipó a un remate de Diawara cuando ya se disponía a igualar.

Al conjunto lucentino no le quedaba más remedio que estirar líneas, y empezó a tener más posesión, aunque los de Puente Genil se manejaban bien con el marcador a favor y más espacios arriba. En los últimos minutos el duelo cobró mucha emoción, pero salvo un inocente remate de Diawara en el tiempo añadido, el equipo visitante no inquietó a un Salerm que supo administrar muy bien su ventaja para sellar su clasificación para el play off de ascenso.