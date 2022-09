Montilla enloquece con el mejor ciclismo del mundo en La Vuelta a España

Ni las altas temperaturas han evitado que los aficionados cordobeses al ciclismo disfrutasen este viernes del esfuerzo y el potencial de los mejores corredores del mundo en acción, con motivo de la etapa 13 de La Vuelta a España. Y es que, desde su salida en la localidad malagueña de Ronda a las 13:15, el pelotón ha pasado por diferentes localidades andaluzas como Campillos o La Roda de Andalucía, antes de adentrarse en la provincia de Córdoba. Jauja, Navas del Selpillar, Monturque, Moriles o Espejo han servido de antesala a un único destino final: la línea de meta ubicada en la avenida Boucau, en pleno corazón de Montilla.

Como no podía ser de otra manera, siendo el punto y final de la etapa, el punto álgido del regreso de La Vuelta a Córdoba ha estado en la ciudad montillana. Por todo el municipio han abundado las banderas de España, las de Andalucía y las de muchos rincones del planeta, sobre todo de Colombia, cuyos seguidores han animado con toda su alma a sus compatriotas Miguel Ángel López y Harold Tejada. Por supuesto, entre las múltiples camisetas de equipos como el Kern Pharma, el Movistar Team, el Burgos-TH o el Cofidis, el complemento más visto han sido las gorras y los abanicos para defenderse del abrasador sol que todavía acecha en el tramo final del verano.

Desde los balcones, la gente enloquecida no ha parado de arengar esperando el ansiado momento en que La Vuelta pasara por la línea de meta. Con golpes a la valla, silbatos y gritos, el público ha ido en aumento conforme el pelotón se acercaba a Montilla. Y eso que algunos grupos como el de Rafa, Andrés, Lorena, Elena, Belén y Pablo, que han estado esperando a los ciclistas a 150 metros de la línea de meta durante cerca de dos horas, no apoyaban a ningún corredor en concreto. Lo importante es que todos son de Montilla y no han podido desaprovechar el "momento único" de apreciar que los mejores del mundo han pasado por "una entrada tan singular como es la Campiña", como ha destacado Andrés.

Algunas pancartas sí que dejaban claro con quiénes iban algunos aficionados: "Félix Parra (Kern Pharma), Ossa está contigo. A morir", se ha podido leer en la pancarta de un grupo de aficionados jóvenes que han apoyado a su paisano con "mucha ilusión". Al conquense Jesús Herrada (Cofidis), un grupo de jóvenes cordobeses del Valle de Los Pedroches le ha dejado un mensaje de "Azuel está contigo".

Aunque han sido los más ruidosos, no todo han sido jóvenes, pues la pasión por el ciclismo traspasa a todas las edades. Por ejemplo, Juan Rojas ha llegado a Montilla desde Priego de Córdoba porque no podía faltar a la cita siendo "un sitio tan cerca" a la localidad donde reside desde hace 25 años. "No me lo podía perder, por eso vengo con la familia aunque me cuesta un poco más engancharlos, pero aquí disfrutan mucho. Lo más bonito que hay es que pase por aquí, pues hace dos años fue en Priego y tampoco me lo perdí, el año pasado en Córdoba también lo vi y el sábado estaré en Montoro, mi pueblo natal", ha asegurado Juan ilusionado mientras esperaba a unos escasos 50 metros de la línea de meta.

Y es que, Montilla ha sido durante muchas horas el centro mundial del ciclismo. Aficionados de todos los rincones han puesto sus cinco sentidos en la localidad cordobesa y algunos como Lewis, Padraig y Simon, procedentes de Irlanda, Escocia e Inglaterra, no se han perdido tampoco la cita. Eso sí, contaban con la facilidad de que son profesores en Córdoba y fans del ciclismo. Con sus camisetas del equipo ciclista Flameng Kings al que pertenecen, han señalado que es "un placer que pase La Vuelta por Montilla", y han quedado sorprendidos porque "hay mucha afición al ciclismo en la provincia".

Un gran fanatismo que se ha apreciado en el momento álgido de la etapa, cuando el danés Mads Pedersen ha cruzado el primero la línea de meta tras 3:46:01 horas muy duras de recorrido. Lo ha hecho con los brazos en alto y mirando al cielo entre los gritos de locura, el temblor de las vallas metálicas y en una de las calles principales de una Montilla que ha vibrado como nunca y que ha podido emocionarse con el mejor ciclismo del mundo, que, sin duda, ha dejado su mejor recuerdo en la localidad.

La fiesta luego ha continuado en la zona de merchandising de la avenida de Andalucía, donde los aficionados y seguidores de la etapa han podido disfrutar en las diferentes carpas de todo tipo de música, juegos, premios, espectáculos y, por supuesto, de los ejemplares del periódico el Día de Córdoba, medio oficial de las etapas por la provincia cordobesa de la Vuelta Ciclista a España.

Allí han sido muchos los que han disfrutado de la mejor resaca de esta frenética decimotercera etapa de La Vuelta Ciclista a España, tanto familias como la de Rafael y sus dos hijos, que han llegado desde la capital porque el año pasado les encantó ver a los ciclistas pasar por la ciudad, como amantes de este deporte como David y Fernando, que han recogido su ejemplar en el stand de el Día mientras paseaban por la zona de merchandising montados en sus bicicletas.