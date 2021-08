La Vuelta revoluciona las calles de Córdoba

No ha sido un día cualquiera en Córdoba. Seis años después de la última vez que ocurrió, La Vuelta Ciclista a España ha atravesado la capital con una etapa que partió desde Jaén, pasó por Cañete de las Torres, Bujalance, El Carpio, Villafranca y Alcolea hasta que entró en la ciudad por la avenida de Libia. En total, 175 kilómetros de una duodécima etapa con la que los cordobeses y todos los aficionados a este deporte sobre ruedas han vibrado de emoción.

Y es que la expectación ha sido máxima durante toda la etapa. Incluso faltando varias horas, la gente ya aguardaba el sitio en primera fila pegado a las vallas para poder ver a los profesionales desde cerca y animarlos. Iban equipados con gorras, banderas, manos gigantes, pañuelos en la cabeza, camisetas de Movistar Team, Caja Rural-Seguros RGA y otros muchos equipos con el objetivo de darles el último empujón a los ciclistas antes de finalizar la etapa en la avenida de Vallellano.

Por ejemplo, Diego Márquez llevaba desde la 13:00 preparado en primera fila para ver el espectáculo deportivo. "Siempre lo veo por la tele y ahora que tengo la oportunidad de poder seguirlo en directo en la ciudad no puedo desaprovecharla", ha subrayado el hombre mientras agitaba la mano gigante que lleva para animar la carrera.

Los autobuses oficiales de los equipos también se han encargado de animar el ambiente a base de sonoras pitadas que los aficionados acompañaban con gritos. Mientras, las carpas se iban llenando de gente, y los patrocinadores y organizadores ultimando los preparativos. Hasta el sonido de las aspas del helicóptero dejaba a los cordobeses boquiabiertos.

Con ganas, a los lados del tramo donde se encontraba la meta había aficionados muy diferentes, pero con un objetivo común, al menos, durante unas horas. Algunos como Gerardo Ortega suelen seguir La Vuelta por la televisión pese a no ser "un experto", pero ha seguido a los ciclistas a su paso por la avenida del Aeropuerto y luego por la línea de meta. "Me hace especial ilusión ver esto en Córdoba y hay que aprovecharlo, es cierto que no acompaña la hora por el calor que hace, pero hay que estar aquí y apoyar porque así pasarán más veces y eso es beneficioso para la ciudad por la cantidad de gente que viene de toda España y del mundo", ha justificado Gerardo.

Luego hay quienes son pura pasión sobre ruedas y conocen a la perfección lo que este sacrificado deporte esconde. Es el caso del joven de 15 años Daniel Rodríguez, que junto a su hermano Santiago han estado animando al Movistar Team para que el español Enric Mas se llevara esta etapa. Desde Sevilla, no han podido evitar visitar la capital porque "como todos los años" siempre van a ver La Vuelta junto a sus padres salga de donde salga. "Verla la carrera en una ciudad vecina como Córdoba con lo bonita que es es una suerte", ha comentado el padre de los chicos.

También desde Sevilla no ha querido perderse La Vuelta en directo José García. Este aficionado ya ha estado otros años viendo La Vuelta en ciudades como Málaga o Almería, aunque reconoce que Córdoba es ideal para practicar ciclismo, pues incluso subió a Cerro Muriano hace unas semanas.

Pero no solo de la capital hispalense ha llegado a gente para ver esta duodécima etapa. Personas de Asturias que portaban banderas de su comunidad, gente de Madrid, valencianos o de Extremadura han vibrado junto a los cordobeses de este evento. Desde Burgos, ciudad de la que partió La Vuelta 2021, Roberto Díez ha venido junto a trece amigos más para ver el paso de los ciclistas por la capital y también hacer algo de turismo. "Vimos la salida en nuestra ciudad, también en Gandía hace unos días y su paso por Rincón de la Victoria, por eso ahora tocaba verlo aquí, todo ha sido casualidad, no es que seamos unos locos del ciclismo", ha dicho Roberto entre carcajadas.

Poder ver a Odd Christian Eiking, Miguel Ángel López, Enric Mas o Magnus Cort en directo es un gusto que los cordobeses han podido hacer realidad. Incluso de muchos rincones del mundo tampoco han querido perdérselo. Desde Chile, Rodrigo de Parra ha animado a los ciclistas sudamericanos agitando la bandera chilena, aunque ha admitido que va con Roglic porque es "un ganador". Ese fanatismo también lo han reflejado muchos de los aficionados colombianos y ecuatorianos que rodeaban los aledaños de la meta y que apostaban por la victoria de Richard Carapaz.

Sin embargo, quien se ha llevado la victoria fue el danés Magnus Cort Nielsen. Entre gritos de apoyo y ánimo, el último aliento del primero en cruzar la meta y la llegada del pelotón al último kilómetro se ha celebrado entre todos los aficionados, que han disfrutado de una jornada del ciclismo más puro y sacrificado.

La fiesta luego ha continuado en la zona de merchandising del Vial Norte, donde los aficionados y seguidores de la etapa han podido disfrutar de música, juegos, premios y espectáculos acrobáticos y de los ejemplares del periódico el Día de Córdoba, medio oficial de las etapas por la provincia cordobesa de la Vuelta Ciclista a España.

Allí han disfrutado quienes ya habían visto la etapaa, como el montoreño Javier Recio, que con su bicicleta ha subido hasta el puerto de San Jerónimo para ver a los ciclistas pasar, una experiencia que a él le llena de "orgullo". Álvaro, Eugenio y Roberto, que son tío y sobrinos, también han aprovechado para practicar su pasión, el ciclismo, y acompañar a los profesionales a quienes han visto en la zona del Hipercor. Así, con "ilusión" e inculcando los valores del ciclismo a los más pequeños, La Vuelta ha revolucionado a los cordobeses que han podido vivirla en primera persona seis años después.