Josan González: "No quiero que me den nada, pero tampoco que me quiten"

Josan González fue claro y honesto al término del partido en Paterna, reconociendo el esfuerzo de sus jugadores y pidiendo más respeto para su equipo, que no lleva una temporada precisamente afortunada en lo que a arbitrajes se refiere. "Me voy súper orgulloso una vez más del trabajo de todo el equipo. Habíamos hablado esto en la semana, que si conseguíamos irnos orgullosos del trabajo de cada uno de nosotros íbamos a poder llevarnos el partido o estar cerca de puntuar", comentó el entrenador de Puente Genil en su valoración del encuentro ante el Levante.

El técnico valoró el papel de los suyos, a los que vio mejor en la segunda parte: "En la primera parte hemos sabido sufrir y en la segunda, por fases, hemos tenido el dominio del partido y hemos creado ocasiones".

Preguntado por la acción polémica, esa expulsión por doble amarilla de Pablo del Moral que terminó por costarle la derrota a su equipo, Josan González no quiso usarla de excusa, pero sí dejó clara su postura. "Vamos a decir, como siempre desde la pretemporada, que el resultado es justo", afirmó el técnico, que acto seguido no pudo morderse la lengua y, sin estridencias, pidió respeto. "Creo que todo el mundo ha visto lo que ha pasado y me gustaría pedir un poco más de respeto para un club como el nuestro. Siempre los pequeños detallitos, que marcan la diferencia en los partidos, caen del otro lado. No quiero que me den nada, pero tampoco que me lo quiten", sentenció el preparador de los blanquiverdes.

Con todo, y pese a ese final polémico, el entrenador del Córdoba Patrimonio aseguró que toca "hacer autocrítica, como siempre". "Hay que intentar mejorar en la faceta ofensiva, porque una vez más nos vamos con solo un gol a pesar de las ocasiones. Tenemos que seguir creciendo como equipo, compitiendo en pistas tan complicadas como esta y dar un paso al frente para intentar ganar el siguiente partido", finalizó el pontanense.