Jornada crucial para los equipos cordobeses de Tercera RFEF

Se avecina un domingo de vital importancia para las aspiraciones de los equipos cordobeses que compiten en el Grupo X de la Tercera RFEF. En busca de asentarse en la zona alta de la clasificación y poder luchar por el ascenso se hallan un Córdoba B y un Ciudad de Lucena que no quieren descolgarse de los puestos de play off. Por su parte, el Salerm Puente Genil y el Pozoblanco necesitan seguir sumando de tres en tres para alejarse lo máximo posible de la parte baja de la tabla y no coquetear con el descenso.

El primero que saldrá a por esos tres codiciados puntos es el Córdoba B, que recibe en el feudo blanquiverde al Xerez CD (El Arcángel, 12:00). El conjunto xerecista llega con la intención de arrebatarle la plaza de play off de ascenso que ocupa ahora mismo el filial con 34 puntos, uno más que los gaditanos. Eso sí, los de Emilio Fajardo tienen dos partidos aplazados a recuperar, los mismos que el cuadro de Diego Caro. No obstante, su racha no es buena porque vienen de perder ante el Salerm Puente Genil el último partido de 2021 (3-1) y de empatar ante el Pozoblanco el pasado miércoles (1-1).

Ante este panorama, es la oportunidad de oro para que el Córdoba B coja distancia en la tabla con este rival directo. Además, tienen la ventaja los blanquiverdes de que jugarán en El Arcángel como ya hicieron el pasado miércoles en su victoria ante el Rota (3-1). De hecho, Diego Caro recupera a sus jugadores que estaban afectados por covid, como Naranjo, y a Christian Delgado, tras cumplir sanción, aunque no podrá contar con Mosquera ni con Hankins, citado con el primer equipo.

Compartiendo horario con el filial, también saldrá este domingo a dejarlo todo sobre el césped el Ciudad de Lucena, que viaja a uno de los campos más complicados del Grupo X, el del Utrera (San Juan Bosco, 12:00). Los lucentinos, que marchan cuartos con 35 puntos y un partido menos, pretenden redimirse de su derrota cosechada el pasado miércoles en el Colombino ante el líder, el Recreativo de Huelva (1-0). Además, hacerlo ante el cuadro utrerano, que actualmente es el segundo clasificado con 48 puntos, supone un extra de moral.

Eso sí, los de Dimas Carrasco tienen la difícil tarea de poner fin a la gran racha de ocho victorias seguidas que atraviesa un impecable Utrera, la última ante el Ceuta B (1-2). Para el técnico del Ciudad de Lucena no será fácil, y más sin Marcos Pérez ni Iván Henares, que no estarán disponibles por lesión.

Por otro lado, el Pozoblanco, que tiene un fortín en casa esta temporada, recibe al Sevilla C (Municipal, 17:00). Para los vallesanos, que llegan de sacar un punto importante ante el Xerez CD (1-1), es la oportunidad perfecta para asestarle un golpe de autoridad al filial sevillista, que está justo una posición por encima de los del Valle de Los Pedroches con un punto más.

Para este duelo entre el décimo y el noveno clasificado, el Sevilla C llega en peor forma que los locales, pues llevan dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos, el más reciente ante Los Barrios en el feudo rojiblanco (1-1). Eso sí, Antonio Jesús Cobos tiene serias bajas en defensa como son las de Lara y Ángel García, aunque tiene ya a disposición a Moha, el nuevo fichaje invernal. Para la ofensiva, el técnico de los pozoalbenses recupera a Agus, Valentín y Zara.

Por su parte, el Salerm Puente Genil, que no disputó el partido que tenía aplazado para el pasado miércoles ante el Sevilla C por varios positivos en su plantilla, hace frente este domingo a Los Barrios en territorio gaditano (San Rafael, 17:00). Tras su inesperado tropiezo ante el colista, el Cabecense (2-0), los pontanos quieren seguir con esa dinámica positiva que lograron alcanzar con la llegada de Juanmi Puentenueva al banquillo y la oportunidad idónea es hacerlo ante su próximo rival, que marcha decimocuarto con 17 puntos.

De hecho, Los Barrios no atraviesa un buen momento y llega de perder ante el Conil (2-1). Además, para ese objetivo de recuperar las buenas sensaciones lejos del Manuel Polinario, el técnico del Salerm Puente Genil cuenta con todos sus jugadores disponibles.