El Córdoba B firma una crucial remontada para seguir en la lucha por el ascenso (3-1)

El Córdoba B hizo frente a sus múltiples bajas y superó con creces su primer duelo aplazado por coronavirus en el que pasó por encima del Rota, pese a que el conjunto gaditano comenzó poniéndose arriba en el marcador tras un gol tempranero. Sin embargo, los blanquiverdes siguieron dominando el encuentro hasta firmar una solvente remontada que los deja a un punto de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.

Desde el saque inicial Ale Marín disparó al ver a Manu López adelantado y estuvo cerca de marcar. Eso fue un claro ejemplo de la ambiciosa intención que llevaban los de Diego Caro. Con buen trato del esférico y mucho orden mandaba en el choque un filial que quería redimirse de su último empate ante el Ceuta B (1-1). Parecía que los locales controlaban el encuentro, pero, a los ocho minutos, el saque de esquina desde la derecha lo peinó un futbolista visitante y le cayó el balón a Zeballos que, de espaldas a la portería, se la acomodó para ejecutar una espectacular tijera y quitarle las telarañas a la meta blanquiverde.

Los blanquiverdes intentaron reaccionar a este duro golpe con dos disparos lejanos de Jan Reixach que crearon peligro sobre la meta roteña, pero fue insuficiente. Y es que, pese a que intentaban combinar arriba y mover con velocidad el balón, un correoso y duro conjunto gaditano impedía cualquier avance blanquiverde.

No todo era dominio local, porque el Rota también tuvo las suyas. La carrera de Pablo Cortijo por la izquierda sorprendió a la zaga cordobesista, pero no a Lluís Tarrés, que repelió el disparo sin miramientos. La historia cambiaría cuando, después de esta oportunidad, un error defensivo del Rota en un despeje acabó con Guille Campos derribando a Jan Reixach dentro del área y el colegiado señaló la pena máxima. Joaquín no falló desde los once metros y puso el empate a la media hora de juego.

No se iba a quedar ahí el esfuerzo, pues los de Diego Caro aprovecharon su buen momento para firmar una excelsa remontada. Cinco minutos después, Rafa Castillo la puso desde la derecha, la prolongó Abreu con un sutil toque dentro del área roteña y Juan Andrés, que rompió la defensa rival apareciendo por en el segundo palo, no falló con una definición perfecta al palo corto. Incluso en una individualidad Joaquín pudo romper el partido al borde del descanso, pero el colegiado señaló el camino a vestuarios para ambos equipos.

Control y tranquilidad blanquiverde

El guion de la segunda mitad no varió. El filial siguió teniendo el control del esférico, mientras que el Rota buscaba sorprender para sacar algo positivo de El Arcángel. Zeballos se la perfiló a la derecha y buscó el palo largo sin suerte. El plan de los de Jerónimo Osorio era claro: hacer daño al contragolpe.

Había esperanza en los visitantes, pero no tardó en dar efecto la pizarra de Diego Caro. Desde el saque de esquina jugado en corto llegó el balón al primer palo donde lo remató Jan Reixach y Valtteri, que se encontró el rechace del meta Manu López, perforó la red de volea. Pudo aumentar la ventaja en el marcador Ale Marín desde la falta señalada en la frontal del área, pero su tiro lo repelió el travesaño.

Con el baile de sustituciones de ambos equipos en marcha, el duelo entró en su último cuarto de hora de juego. Juanma Bernal estuvo cerca del gol y también rozó el tanto Pablo Cortijo de cabeza en la siguiente jugada. El cuadro roteño apretaba, aunque estaba sin fuerzas. De hecho, Joaquín pudo cerrar definitivamente el encuentro en el uno contra uno que erró en el tramo final. Ahí quedo todo, porque fue el Córdoba B quien sumó tres puntos vitales para que puedan seguir en su lucha por el soñado ascenso.