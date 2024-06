Diego Caro, en la presentación como técnico del Illescas: "No venimos a perder el tiempo"

Diego Caro fue presentado este martes como nuevo técnico del Illescas, equipo que milita en el Grupo V de Segunda Federación. El técnico cordobés, tras tres temporadas en el filial del Córdoba CF, del que salió a falta de dos jornadas para que concluyese la fase regular del Grupo X de Tercera RFEF, sale por primera vez de Andalucía, donde entrenó también al Escañolense, al Torredonjimeno, al Ciudad de Lucena y al Salerm Puente Genil.

En su puesta de largo, Diego Caro, que estará acompañado por su segundo Jesús Ruiz, apuntó que quiere dotar a su equipo "con una identidad clara", con el objetivo de que se pueda ver "a un Illescas reconocible". De este modo, comentó que durante su trayectoria en los banquillos apostó siempre por un mismo modelo de juego, aunque con algunos "matices".

También apuntó el preparador cordobés que va a intentar que se vea a un Illescas que "domine el juego, tenga buena salida de balón y presiones arriba". Incluso explicó que "siempre un oponente delante que luchará porque no lo hagas". Muy claro en todo su discurso, el villarrense sabe que llega "a un club familiar y humilde", aunque con ganas de "crecer".

Tras tres cursos en el filial del Córdoba CF, Diego Caro sale por primera vez de Andalucía para embarcarse en un proyecto que puede ser "un paso más en nuestras carreras". "Estamos hablando de Segunda Federación, una categoría semiprofesional en la que veremos el fútbol desde una perspectiva diferente", reconoció el técnico cordobés.

En cuanto al objetivo que se marca para este próximo curso, Diego Caro apuntó que su apuesta es "fuerte", por lo que no va al Illescas "a perder el tiempo, sino a aspirar a lo máximo posible". No obstante, lo primero será "conseguir los puntos necesarios para lograr la permanencia, pero, a partir de ahí, no vamos a renunciar a absolutamente nada".