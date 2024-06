Antonio Jesús Cobos cierra su etapa en el Pozoblanco: "Me voy a mi casa sin nada"

Antonio Jesús Cobos no seguirá en el Pozoblanco y cierra una etapa de tres años en la que la entidad vallesana pasó de luchar por la permanencia a hacerlo por ascender a Segunda RFEF, como lo hizo en esta temporada en la que los pozoalbenses se clasificaron para disputar el play off y fueron eliminados en la primera ronda por el Xerez DFC. Más allá de ese agrio sabor de boca, el curso fue todo un éxito para un club con recursos muy limitados y que llegó a tutear a equipos con mayores presupuestos económicos.

Sergio Galán tomó la palabra en la despedida de Antonio Jesús Cobos. El presidente señaló que fue "una decisión complicada". "Mis sensaciones son bastantes diferentes. Siento tristeza y prueba de ello es que no se si algún entrenador se ha ido así. Perdemos un profesional, un aficionado que entrenaba el club y alguien que dio el alma por el Pozoblanco", expuso el máximo dirigente.

"Los dos años que he estado con él lo ha dado todo por el equipo de mi pueblo y de la misma forma que me siento triste por otra estoy feliz porque estamos en paz. Hemos sido honestos y la idea era alargar esta historia, pero a veces las cosas son fáciles y no salen. Hemos decidido que tenga esta historia un punto y aparte", comentó Sergio Galán.

También añadió el presidente que "el míster ha hecho méritos para seguir escribiendo más capítulos en el club. Esta primera etapa ha sido espectacular. El primer año salvó al club, el segundo creció y este último creció hasta cotas inimaginables hace un año", apuntó Galán, que dio las "gracias por lo que has hecho por el Pozoblanco". "Seguro que algún capítulo le queda más, pero esta vez soy la voz del club y estoy en condiciones de agradecerte y felicitarte por ayudarnos a crecer", reiteró el máximo dirigente.

Antonio Jesús Cobos, por su parte, dio las "gracias" al presidente. "Este momento es jodido, pero son cosas que pasan y no hay que darle muchas vueltas", apuntó de inicio. "Agradezco la oportunidad de que nos despidamos así. El motivo era el anunciar que no seguiré en el club y el tener una oportunidad de despedirme personalmente. Me gustaría agradecer a los jugadores que han estado estos tres años, especialmente a los capitales, Valentín, Ángel, León, Carlos Moreno y Zara", señaló el técnico cordobés.

Cobos: "No me voy porque tenga una oferta"

"Me gustaría dejar claro un par de cosas y es que es verdad que en esta semanas he tenido ofertas para abandonar el club y el presidente ha estado al tanto de ellas", expuso Cobos. Además, añadió que dejó "atrás otras ofertas importantes y ahora ha llegado el momento de cerrar esto". "No tuvimos negociación abierta y no hablamos de dinero, y lo que hemos hecho es hablar de fútbol y de que se podía mejorar el equipo para seguir trabajando en el club", comentó el técnico cordobés.

"Me voy a mi casa sin nada. No tengo cerrado nada. Si me llega algo, la estudiaré porque quiero seguir entrenando, pero no me voy del Pozoblanco porque tenga una oferta. Sería miserable hacer eso y más miserable pensarlo", argumentó Antonio Jesús Cobos. Además, indicó que "las puertas del club están abiertas y es una pena que esto no acaba mal, pero acaba". "Me da pena y debe seguir esto hacia adelante", expuso.

"Si ahora me llega oferta, la estudiaré y lo mismo que el Pozoblanco debe buscar un nuevo técnico. Por encima está el respeto al club y no es justo que se comenten esas cosas por ahí", apuntó Cobos. "Me gustaría agradecer a Patricio y su junta directiva y a Sergio por seguir permitiendo entrenar aquí. Me dejo la cosilla esa de que a lo mejor podía seguir ayudando, pero no me preocupa eso. Me emociona más que hay gente aquí que está por aprecio personal", señaló el técnico cordobés.

Galán: "No podemos ofrecer lo que nos solicitaba"

Sergio Galán argumentó que "al final hay formas de ver el futuro del club y para seguir mejorando los recursos que tenemos son los que tenemos". No sé los años que estaré aquí, pero nadie mirará menos la parte económica que él. Nunca hemos hablado de dinero, pero había cosas por mejorar y lo que nos solicitaba no lo podemos ofrecer", expuso el presidente.

"El hecho de mejorar con lo que tenemos, lo que hay es lo que hay y no vemos posibilidad de seguir dando pasos hacia adelante", argumentó Sergio Galán. "La trayectoria de Cobos ha sido de seguir creciendo y hay que ponerle mejor materia prima, pero a día de hoy nuestros recursos son los que son y no podemos seguir avanzando en eso", señaló el máximo dirigente.

"Él ha sido honesto, sincero y lo que nos pide no lo podemos dar. Si no podemos sumar y crecer, le honra mucho decir hasta aquí hemos llegado. La confianza en él siempre fue absoluta y llega el momento de cambiar de ciclo porque están agotados los recursos. Con lo que tenemos, no podemos seguir mejorando y quizás hay que dar un paso atrás y volver en el futuro con más fuerza", comentó Sergio Galán.

"La opción para el banquillo era Antonio Jesús Cobos"

"Muchas veces la realidad es la que es y por más que le des vueltas desde fuera se ve más difícil que desde dentro. La realidad del Pozoblanco no es pelearnos con el segundo y el tercero. Lo que han hecho está muy por encima de lo que podemos hacer porque nuestra pelea no es con el primero, segundo o tercero", señaló el presidente del Pozoblanco. Además, indicó que "los recursos que tenemos son los que son y la zona geográfica que tenemos es la que es".

Tras cerrar una etapa con el adiós de Cobos, Sergio Galán fue cuestionado por si había algún candidato al banquillo pozoalbense: "Hasta esta mañana la única opción era Antonio Jesús Cobos". "Él que venga debe sentir y entender lo que es el Pozoblanco", expuso el presidente, que aclaró que "desde mañana -por este domingo- daremos vueltas para que alguien coja la nave". "No valoramos ningún perfil, porque el perfil era Antonio Jesús Cobos", reiteró.