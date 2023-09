El Córdoba B salva un punto en el descuento ante el Ceuta B

El Córdoba B conquistó el primer punto de la temporada tras empatar ante su homólogo ceutí. Los blanquiverdes, en un partido muy equilibrado, consiguieron el gol de la igualada por medio de un penalti transformado en el descuento por Pau Russo. Solo cinco minutos antes se adelantaron los caballas gracias a un tanto de Rivera. Al final, reparto de puntos en el José Martínez Pirri y los de Diego Caro empiezan a sumar en el Grupo X de Tercera Federación.

Tras caer en la jornada inaugural ante el Xerez CD en El Arcángel (0-1), los blanquiverdes buscaban estrenarse con un triunfo en el siempre complicado feudo ceutí. Además, Diego Caro contaba con las bajas de Vela, que estaba sancionado; Rubén García, por su reciente paternidad; y de Álex López y Álvaro Vázquez, convocados por el primer equipo.

Hasta cuatro cambios realizó Diego Caro en el once inicial respecto al que puso en liza en el debut liguero. El técnico villarrense dio entrada a Eric en la portería -fue convocado por Iván Ania para la cita en San Fernando- y también apostó por Calero, Isma Salguero y Mario Peregrina, que entraron por Iván, Paco Fernández, Pau Russo y Álvaro Vázquez.

En un partido de alto voltaje y muy equilibrado, los dos conjuntos buscaron dar primero. El Ceuta B, tras la goleada encajada ante el Atlético Espeleño en la cita inaugural, buscaba agradar ante su afición. Sin embargo, al término de la primera parte, ninguno de los dos equipos fueron capaces de adelantarse en el marcador, por lo que al descanso se llegó con el empate a cero inicial. Todo quedaba muy abierto para los segundos 45 minutos de juego.

Tras el paso por los vestuarios, el guion no varió en exceso. Ambos conjuntos buscaron el gol del triunfo, pero ninguno de los dos estaban certeros de cara a sus respectivas porterías. Sin embargo, en la recta final del pleito, todo varió en un abrir y cerrar de ojos. Rivera, que entró en esta segunda mitad, puso por delante al Ceuta B a cinco minutos del tiempo reglamentario.

Todo se puso muy cuesta arriba para un Córdoba B que no atinaba con la meta de Roden. No obstante, apenas unos minutos después, el colegiado Del Río Lozano decretó una pena máxima a favor del filial blanquiverde. Pau Russo, que partió desde el banquillo en esta segunda mitad, no le templó el pulso y puso las tablas en el marcador del José Martínez Pirri.

Con esta igualada, los de Diego Caro suman su primer punto en este arranque de temporada en el Grupo X de Tercera RFEF. Los blanquiverdes, que aún no ganó en estas dos primeras jornadas ligueras, se medirán el próximo domingo a las 12:00 al Cabecense en la Ciudad Deportiva.