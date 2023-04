El Córdoba B busca el ascenso a Segunda RFEF ante el Salerm en la jornada final en Tercera

La competición regular en el Grupo X de la Tercera Federación llega a su fin este domingo con la jornada 30. En ella aún debe decidirse lo más importante, desde los puestos de descenso, hasta la composición del play off y quién será el equipo que ascienda de forma directa. En esta última se la juega el Córdoba B, que está obligado a salir vencedor en el derbi ante el Salerm Puente Genil, rival que ya tiene plaza en la promoción. Mientras, el Ciudad de Lucena quiere buscar la quinta plaza por méritos propios, aunque su presencia en el play off se da por segura. Por último, el Pozoblanco y el Espeleño tendrán una última jornada tranquila con la permanencia lograda sobradamente.

El derbi cordobés de este domingo entre el filial del Córdoba CF y el cuadro rojillo (El Arcángel, 12:00) marca la jornada 30, ya no solo por la rivalidad entre equipos de la provincia, sino porque puede definir el ascenso de categoría. Por un lado, los blanquiverdes, que van segundos con 55 puntos y están a dos puntos de un Antoniano que va líder con 59, están obligados a ganar y a esperar que el conjunto lebrijano tropiece en casa de un Coria ya descendido.

En el caso del Salerm Puente Genil, el derbi no es tan significativo, ya que es el cuarto clasificado con 47 puntos, sin posibilidades de mejorar o empeorar esa plaza. Los de Juanmi Puentenueva ya saben que a partir de la semana que viene tendrán que pensar en esa primera eliminatoria de la promoción de ascenso ante el Gerena, por lo que este encuentro es una oportunidad para llegar en buena dinámica a la hora de la verdad.

Los de Diego Caro, por tanto, gastarán su última bala ante los de Puente Genil, aunque no dependen de ellos mismos después de caer la semana pasada ante el Atlético Espeleño (2-0). El Salerm ya superó la que para el equipo era la gran final venciendo al Ciudad de Lucena la semana pasada (1-0), por lo que llega a este derbi liberado de presión pero con ganas de sumar un nuevo triunfo que le dé todavía más fuerza para afrontar el play off de ascenso.

Precisamente, el Ciudad de Lucena también quiere acabar la fase regular con un triunfo en casa ante el Ceuta B (Ciudad de Lucena, 12:00). Los de Falete han cuajado una gran segunda vuelta y, pese a encontrarse fuera del play off, jugarán las eliminatorias ante la imposibilidad de hacerlo del Sevilla C. Ante el filial caballa, eso sí, la oportunidad es de ganar para conseguir ese objetivo por méritos propios, siempre que el Sevilla C pierda ante el Cartaya.

Ya sin tanta presión, juega su último choque de la temporada el Atlético Espeleño, que despide la 22-23 en casa del Xerez CD (Chapín, 12:00). Los de Juan Carlos Quero están cuajando un final de temporada espectacular. De hecho, han sumado cinco victorias en sus últimos seis partidos, la más reciente ante el filial blanquiverde. De ahí que tengan la salvación más que superada, puesto que son séptimos con 40 puntos.

Enfrente tendrán a un Xerez CD que ha protagonizado una mala campaña al quedarse lejos del play off de ascenso. Los xerecistas son décimos con 38 puntos, aunque llegan en un gran momento de forma tras dos triunfos consecutivos, el último en casa del Conil (0-1). Sin más transcendencia que la de terminar con buenas sensaciones la temporada, el Espeleño busca conquistar Chapín para poner el broche de oro a un año para el recuerdo.

Tampoco se juega nada especial en esta jornada con horario unificado el Pozoblanco, que recibe al Conil (Municipal de Pozoblanco, 12:00) en su último duelo de la temporada. Los de Antonio Jesús Cobos han completado un buen final de liga con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, la más reciente ante el Bollullos (0-3). Una dinámica que le permite ser actualmente el octavo clasificado con 40 puntos.

Con la permanencia más que amarrada desde hace jornadas, los vallesanos quieren ponerle el broche de oro final al año venciendo a un Conil que pasa por un mal momento, ya que lleva siete encuentros seguidos sin conocer la victoria. Pese a ello, el cuadro gaditano es undécimo con 37 puntos y no se juega nada en esta última jornada.