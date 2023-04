El Córdoba B y la cuenta final para conquistar el ascenso directo a Segunda RFEF

En busca de la carambola final. El Córdoba B, que no depende de sí mismo, luchará por el ascenso directo en Segunda RFEF en esta última jornada de la fase regular en el Grupo X de Tercera RFEF. Los blanquiverdes, tras desaprovechar tres ocasiones de voltear la situación clasificatoria actual, marchan segundos a dos puntos de un Atlético Antoniano que lleva cuatro citas seguidas sin ganar y que tiene en su mano dar el salto de categoría este domingo.

En una última jornada con horario unificado (domingo a las 12:00), el Córdoba B tiene claro cuál es la cuenta para lograr el ascenso de forma directa. Para ello, los blanquiverdes deben ganar el derbi en El Arcángel al Salerm Puente Genil y esperar que el Atlético Antoniano no haga lo mismo ante el descendido Coria en el Guadalquivir. Es decir, a los de Diego Caro les vale la derrota e incluso el empate de los lebrijanos en suelo coriano al tener ganado el goal average.

Por otro lado, si el Córdoba B empata o pierde ante un Salerm Puente Genil que ató con su victoria ante el Ciudad de Lucena en esta última jornada disputada su plaza en el play off, se verá abocado a disputar las eliminatorias de ascenso, que arrancarán una semana después de que finalice esta última jornada de la fase regular en el Grupo X de Tercera RFEF.

Aunque no tenga las mejores sensaciones, el Atlético Antoniano, al depender de sí mismo, es el favorito para dar ese salto de categoría de forma directa. Eso sí, los lebrijanos solo han conseguido dos puntos de los últimos 12 en juego. Esta dinámica negativa permitió al Córdoba B colocarse a tiro de dos puntos, pero ha sido incapaz de aprovechar esta racha de los hispalenses tras sumar dos puntos de nueve posibles. De este modo, los de Diego Caro llegan a la jornada final por detrás de los sevillanos.

Tras empatar ante el Bollullos y el Conil, los blanquiverdes perdieron esta pasado sábado en Espiel ante el Atlético Espeleño. Sin embargo, el Antoniano le dio vida a los cordobesistas tras perder en su feudo el domingo ante un Gerena que se aseguró el tercer puesto de cara a las eliminatorias de ascenso que arrancarán una semana después de que se ponga el punto y final a la fase regular.

Por su parte, el Salerm Puente Genil, tras vencer el derbi al Ciudad de Lucena, llega a Córdoba con los deberes hechos y con la plaza asegurada en el play off. A falta de la confirmación final de la Federación, el Sevilla C, que sí podría adelantarlo en la tabla, no jugará estas eliminatorias y lo hará el Ciudad de Lucena, que disputará las eliminatorias de ascenso.

Los celestes buscarán la quinta plaza y eso pasa por ganar al Ceuta B y que el Sevilla C no lo haga ante un Cartaya que se juega su permanencia en la categoría. Los onubenses deben vencer en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios al conjunto sevillista y que el Ayamonte no haga lo propio en su casa ante el colista Rota.

Con todos los deberes hechos están el Atlético Espeleño y el Pozoblanco, que se medirán al Xerez CD y al Conil, respectivamente. Los de Juan Carlos Quero, tras vencer al Córdoba B, visitan suelo jerezano, mientras los vallesanos, tras golear al Bollullos este pasado domingo, juegan en el Municipal pozoalbense. Sin embargo, los dos conjuntos cordobeses, que tienen 40 puntos en sus casilleros, luchan por ser séptimos, plaza que les daría la opción de disputa este próximo verano la Copa RFAF, una competición que les abre las puertas de jugar la Copa del Rey.