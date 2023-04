Así será el 'play off' de ascenso para los equipos cordobeses de Tercera RFEF: fechas y rivales

La competición en el Grupo X de Tercera RFEF llega este domingo a su punto y final con la disputa de la última jornada de la fase regular. Una vez finalice, será el momento de la disputa del play off de ascenso a Segunda RFEF, que arrancará el 30 de abril con los cruces autonómicos. En este sentido, ya están clasificados el Salerm Puente Genil, el Ciudad de Lucena y el Gerena. La cuarta plaza restante será para el Córdoba B o el Atlético Antoniano, que deben discernir quién sube de forma directa en este último envite previo a estas eliminatorias.

Las fechas

Sin cambios en cuanto al sistema respecto al de la temporada pasada: sube el campeón y los clasificados entre la segunda y la quinta posición juegan dos eliminatorias -segundo contra quinto y tercero contra cuarto-, con la novedad de que será a doble partido y no en sede única, como fue en la 21-22 en Estepona. Los ganadores de estas eliminatorias se enfrentarán y el vencedor pasará a la eliminatoria definitiva ante un rival de otro grupo.

El play off autonómico comenzará una semana después de disputarse la última jornada de la fase regular en este Grupo X de Tercera RFEF, el 30 de abril, y acabará el 21 de mayo, con el duelo final de los ganadores de estas primeras eliminatorias. Por otro lado, el vencedor final peleará por el ascenso con un rival de otro grupo el 28 de mayo la ida y el 4 de junio la vuelta.

Los rivales

A falta de saber quién ascenderá directamente (Atlético Antoniano o Córdoba B), ya están clasificados el Gerena, el Salerm Puente Genil y un Ciudad de Lucena que marcha sexto actualmente y que pase lo que pase en esta jornada final jugará estas eliminatorias porque el Sevilla C no puede disputarlo porque en Segunda RFEF está el Sevilla Atlético y no tiene ninguna opción de pelear por ascender a Primera RFEF.

Sin la presencia del Sevilla C -debe notificarlo la RFAF si acaba en zona de play off tras esta última jornada-, entra en la terna el Ciudad de Lucena, que se medirá al segundo clasificado, que será el Córdoba B o el Atlético Antoniano. El primer envite será en el estadio aracelitano y la vuelta en el del mejor posicionado en la tabla. Al término de los minutos reglamentarios y tras la disputa de una prórroga de 30 minutos (dos partes de 15 cada una), asciende el mejor clasificado de la fase regular.

Por su parte, el Salerm Puente Genil ya sabe que se medirá al Gerena en la primera eliminatoria del play off autonómico. La ida será en el Manuel Polinario y la vuelta en tierras hispalenses una semana después. El mejor posicionado pasaría a la siguiente ronda en caso de empate al término del tiempo reglamentario y de la disputa de una prórroga.

La pelea final autonómica mantiene la misma fisonomía que estos primeros emparejamientos. Se disputará este cruce definitivo el 14 y 21 de mayo. La ida en el campo del equipo peor posicionado y la vuelta en la del mejor. Por otro lado, en la ronda final por el ascenso directo (28 mayo y 4 de junio), será un sorteo el que dictamine ese emparejamiento (el que salga primero jugará la ida en casa) y habrá prórroga y penaltis para dilucidar, si fuese necesario, al conjunto que asciende a Segunda RFEF.