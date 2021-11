El Córdoba Futsal resiste en puestos de 'play off'

Finaliza la octava jornada de Primera División y el Córdoba Futsal sigue entre los ocho primeros clasificados. Y eso que en su último partido cayeron goleados en Vista Alegre ante ElPozo Murcia (1-4) en un duelo donde un pésimo inicio terminó con los de Josan González enfilando al descanso con cuatro goles de desventaja y en la segunda mitad solo fueron capaces de recortar por la mínima las diferencias. Sin embargo, pese a la derrota, el cuadro cordobés puede presumir de su gran comienzo de temporada que mantiene al equipo aferrado en los puestos de play off por el título.

Uno de los aspectos claves de estar arriba en la clasificación tiene que ver con que los de Josan González llegaron a firmar la mejor racha de partidos sin perder consecutiva de la historia del club en la máxima categoría del fútbol sala español. Fueron seis jornadas las que el Córdoba Patrimonio se mantuvo invicto desde que cayó derrotado en la primera jornada ante Jimbee Cartagena (3-1). Luego, tres victorias y tres empates consecutivos son los resultados que mantienen al cuadro cordobés en la séptima posición con un total de 12 puntos.

ElPozo Murcia fue quien consiguió terminar con la buena dinámica cordobesista, que ha provocado que el Ribera Navarra, con su victoria en el derbi contra Osasuna Magna (5-1), arrebate la sexta plaza al Córdoba Futsal. Además, equipos perseguidores por optar a ese puesto de play off que ocupan los de Josan González como el Levante FS y el Palma Futsal, novenos y décimos clasificados, lograron salir vencedores ante el Manzanares (4-3) y el Burela (2-0) respectivamente; mientras que el Movistar Inter, undécimo clasificado, perdió ante Fútbol Emotion Zaragoza (3-2).

Otros conjuntos que aspiran a poder entrar en los puestos de play off pero que, por el momento, no se encuentran en la lucha, son el Industrias Santa Coloma y el Betis Futsal, que perdieron ante Jimbee Cartagena (4-1) y Viña Albali Valdepeñas (3-1), respectivamente, y son decimosegundo y decimotercero en la tabla. Aunque no entra en las aspiraciones blanquiverdes, el partido restante de esta jornada fue el disputado entre dos de los favoritos a llevarse esta liga. El Barça Futsal sigue líder tras pasar por encima del Jaén Paraíso Interior (3-0), ahora tercero en la clasificación.

Precisamente, el cuadro jiennense será el siguiente rival de los de Josan González en la competición de la regularidad. Este derbi andaluz que tendrá lugar el próximo sábado (Olivo Arena, 18:30) será una nueva prueba determinante para las aspiraciones de los cordobesistas, que hacen frente a uno de los rivales más fuertes de la competición.

Eso sí, antes de enfrentarse a los de Daniel Rodríguez, el Córdoba Patrimonio tiene por delante un paréntesis copero ante el Hospitalet Bellsport en la pista catalana este martes (20:00), donde los de Josan González esperan no caer en primera ronda de Copa del Rey como les ocurrió la temporada pasada ante el Mengíbar (5-0).