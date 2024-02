El Córdoba Futsal escuchará las "propuestas, ideas o quejas" del cordobesismo el 29 de febrero

El presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, José García Román, está dispuesto a dar la cara ante el cordobesismo. Así lo hizo saber a través de su cuenta personal de X (Twitter) este mismo miércoles. El máximo mandatario de la entidad hizo un llamamiento a los "abonados y seguidores" del equipo mediante el cual anunció que abrirá las puertas de la sede del club, ubicada en la calle José María Martorell, 30, el próximo jueves 29 de febrero con el fin de escuchar sus "propuestas, ideas o quejas".

"Os animo a que me las comuniquéis personalmente", explica el comunicado del presidente del Córdoba Futsal, quien se sentará a escuchar y a atender físicamente a los seguidores del club en horario de 17:30 a 20:30. Una cita algo inesperada que permitirá a la entidad comprender la voz del aficionado con el objetivo de mejorar cualquier estamento, ya sea en lo deportivo, institucional o para la comodidad de los propios seguidores.

No es que el Córdoba Futsal esté pasando por una mala situación. Los blanquiverdes actualmente son los decimoprimer clasificados de la Primera División con un total de 21 puntos cosechados tras 19 jornadas disputadas. Conservan, además, un colchón de cuatro puntos sobre los puestos de descenso que marca el Noia con 17 y están a siete puntos de alcanzar la octava plaza que los llevaría a disputar el play off por el título, algo jamás ha conseguido por el club y que, salvo grata sorpresa, no es su objetivo este curso.

De hecho, la temporada pasada el cuadro de Josan González se encontraba en un momento muchísimo más dramático, tanto que a mitad de curso era un claro candidato a descender a final de liga. Sin embargo, el gran tramo final de competición, sobre todo en un Vista Alegre que se convirtió en un fortín en las últimas jornadas, salvó a la entidad cordobesa de caer a una Segunda División que hubiese hecho mucho daño al proyecto.

El ritmo de competición de esta 2023-2024 avanza por mejores cauces que el de la anterior, aunque los de Josan González, eso sí, han dado un bajón en los últimos meses. Y eso que la renovada plantilla cordobesista empezó la temporada como un tiro y se llegó a poner 11 puntos por encima del descenso siendo, además, candidato a ganarse un puesto en la Copa de España que finalmente no consiguió. Ahora, las últimas derrotas ante el Alzira como visitante (3-2) y en casa ante ElPozo Murcia por goleada (1-6) han complicado la situación de un equipo que todavía tiene mucho margen de mejora.

De ahí que la cita propuesta por García Román de cara al próximo 29 de febrero no se trate de una convocatoria de urgencia para salvar al club de un trágico final en lo deportivo. En búsqueda de nuevas propuestas para que el Córdoba Futsal mejore, los aficionados blanquiverdes tendrán la oportunidad de expresarse y ganar voz dentro del club tras esta inusual invitación de un José García Román que con pocos recursos consiguió llevar a Córdoba a la élite del fútbol sala nacional.

Sin embargo, en la que está siendo su quinta temporada en la Primera División, lo que ya espera el máximo mandatario del cordobesismo es que de una vez por todas puedan aspirar a un reto mayor como el de disputar una final four de la Copa del Rey, una Copa de España o los play off por el título liguero. Quizás escuchar a la afición pueda ser un antes y un después para el futuro del Córdoba Futsal.