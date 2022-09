El Córdoba Futsal, más que preparado para el inicio liguero tras vencer al Movistar Inter en penaltis (4-4)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tras su arrolladora victoria ante Viña Albali Valdepeñas en semifinales (8-1), cuajó un excepcional partido ante todo un Movistar Inter en la final que fue una gran carta de presentación de cara al inicio liguero del próximo 10 de septiembre ante el Noia. Los blanquiverdes protagonizaron una perfecta primera mitad que luego igualaron los interistas, pero que fue resuelta a favor de los de Josan González en la tanda de penaltis.

Empezó el duelo con Saura advirtiendo, pues estrelló el esférico en el larguero. El pívot murciano pudo abrir la lata, pero, pese al error, no iba a tardar mucho en conseguirlo. A los dos minutos de juego, con un sutil toque en el área rival consiguió superar a Deko. El cuadro madrileño intentó dar un paso adelante, pero los de Josan González estaban más cómodos sobre la pista. Tanto que, tras la parada de Cristian, al contragolpe de los interistas, Jesulito se marchó en velocidad y se la cedió a un Lucas Perin que con un trallazo ajustado al palo corto puso el segundo en el marcador.

El Córdoba Patrimonio seguía a lo suyo. La concentración, la verticalidad y la intensidad se hacían notar mientras Deko se veía obligado a estirarse ante una nueva oportunidad cordobesista, esta vez de Ismael desde lejos. Al poco tiempo, Osamanmusa estuvo también cerca de marcar. Y es que, la presión alta y los contraataques rápidos estaban poniendo entre las cuerdas a los de Pato en un ecuador de la primera mitad muy igualado y con los porteros de los dos conjuntos como protagonistas.

Entre ocasión y ocasión, fue el Córdoba Futsal quien volvió a ampliar su ventaja, esta vez por medio de Jesús Rodríguez, que solo tuvo que empujar el pase de la muerte que le sirvió Zequi. Un minuto después, Lucas Perin finalizó con potencia y una gran definición un contragolpe para poner el 4-0. Con este marcador concluyó una primera mitad excelsa de los blanquiverdes, que estaban mostrando una carta de presentación inmejorable a una semana del inicio de liga.

Fabio estuvo providencial bajo palos al inicio de una segunda parte que fue un correcalles de manual. Ahí sacó ventaja el Movistar Inter, que no tardó en encontrar portería por medio de Pol Pacheco, que recibió un balón largo y no falló en el uno contra uno. Recortadas las distancias en el luminoso, el choque seguía teniendo un ritmo frenético mientras que los blanquiverdes no bajaban los brazos y, de hecho, Ismael tuvo que soportar que Jesús Herrero le sacara con una espectacular estilada un gol cantado.

A diez minutos del final, el cuadro interista pasó a atacar con cinco jugadores, algo que estuvo cerca de salirles caro cuando Perin disparó desde su campo y el balón se topó con la madera. Los madrileños no paraban de buscar portería, pero el Córdoba Patrimonio se defendía con soltura. Drahovsky se topó con el larguero y Pablo del Moral se estrelló con un determinante meta rival justo antes de que Pol Pacheco volviese a recortar distancias. Entre el acoso ofensivo del Movistar Inter llegó el 4-3 tras un trallazo de Eric Martel y, a falta de 27 segundos, empató el duelo Raúl Gómez con un tiro cruzado desde la izquierda.

En la tanda de penaltis, Jesulito convirtió el primero con un tiro a su derecha y Pol Pacheco hizo lo propio ante Fabio. Zequi tampoco erró en una segunda ronda de penas máximas que se le puso de cara al Córdoba Futsal cuando luego falló su disparo Eric Martel. Con tranquilidad y ajustando el tiro, Saura metió el tercero y Sepe el segundo para los suyos. A la siguiente oportunidad, Ismael se topó con Deko, Cecilio convirtió el suyo, Lucas Bolo hizo lo propio y Drahovsky erró ante Fabio para que el cuadro de Josan González se coronara como campeón de la primera edición del Torneo Ciudad de Getafe.