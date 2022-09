Josan González: "Tenemos que tener exigencia y no regalar puntos desde el primer minuto"

Tranquilo y "con muchas ganas de empezar a competir" atiende el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Josan González, a el Día en Vista Alegre. Muy cerca de arrancar la que será su tercera temporada a las órdenes de la entidad blanquiverde, el técnico natural de Puente Genil quiere que los suyos aspiren "a lo máximo", aunque será "la competición" la que los va "a poner en su sitio" y la que marque el verdadero objetivo de los cordobesistas en la ilusionante 22-23.

-Está ante su tercera temporada seguida en el Córdoba Futsal, ¿cómo afronta personalmente este nuevo reto?

-Las pretemporadas siempre son muy ilusionantes y todos los equipos partimos desde el mismo punto de partida, sea cual sea el potencial. Aspiramos a lo máximo en pretemporada y tus pensamientos están en alcanzar cosas grandísimas, incluso lo irracional. En ese sentido, estamos muy contentos de afrontar otra temporada más y de hacerlo en un club que está creciendo muchísimo y en el que me siento muy valorado.

-Con sensaciones muy positivas y tras los buenos resultados obtenidos en pretemporada, ¿qué balance saca de cara a la 22-23?

-Los resultados evidentemente ayudan a reforzarnos, porque el trabajo está siendo muy bueno en la pretemporada, y eso contando que Muhammad y Lucas Bolo apenas llevan una semana entrenando y que Álex Viana todavía no ha podido incorporarse por temas burocráticos. Por lo demás, estoy muy contento con la evolución del grupo y por cómo llegan todos a la competición.

-Teniendo en cuenta que los primeros rivales veraniegos fueron equipos de varias categorías inferiores, ¿cree que ha sido la pretemporada corta?

-A nivel teórico es perfecto, porque empiezas de menos a más. A mí me hubiese gustado tener una semana más, pero este año la liga empieza un poco antes y nosotros comenzamos el 1 de agosto. Creo que todos se han amoldado a estas fechas, pero una semana más no nos hubiese sobrado.

-Solo hay cuatro cambios en la actual plantilla, ¿cree que el equipo es ahora mejor?

-Igual que el año anterior, para mí lo más importante es mantener el bloque fuerte donde se sustenta todo el trabajo de los años anteriores y creo que hemos dado un paso al frente a nivel de plantilla, aunque hemos perdido a jugadores muy importantes. Los jugadores que han venido se están adaptando rápido a todo y formando un gran grupo humano y estoy muy contento con el grupo.

-Tras las marchas de Ricardo, Caio, Alfonso Prieto y Shimizu han llegado Pulinho, Lucas Bolo, Fabio y Osamanmusa, ¿cómo valora el cambio?

-En cada momento, cada equipo tiene los jugadores que necesita y quienes han acabado con nosotros, han sido de ayuda para el crecimiento del equipo y, de todo lo que se consiga, una parte fundamental es de esos jugadores que han ayudado a que el club crezca. Creo que los cuatro que no están han ayudado a crecer al equipo y tenemos que centrarnos en los que están. Fabio y Lucas Bolo nos tiene que dar ese punto de experiencia, pues son jugadores con mucha carga de partidos importantes, que son internacionales y vienen de luchar por títulos. Ambos nos van a dar ese salto de competitividad y experiencia que necesita este grupo que era joven y con poca experiencia en la Primera División. Pulinho es un perfil que siempre solemos buscar, menos conocido y que nos va a aportar mucho en el uno contra uno y en la defensa. Además, la gente se va a divertir mucho cuando lo vea sobre la pista, ya ha dejado algunos destellos de su calidad y va a sorprender a propios y extraños. Por último, Muhammad llega como recambio natural de Shimizu. El nipón tardó mucho en adaptarse a la Liga española porque lo traje yo en 2017 a Murcia y explotó la temporada pasada. Le costó cinco temporadas explotar, y con Osamanmusa esperamos que sea antes, pues ya conoce la liga y quiere triunfar en Europa.

-Ya vimos a Osamanmusa este 2022 a prueba con el Córdoba Futsal, pero finalmente fue fichado este verano y no antes, ¿deja dudas la posición de pívot?

-Esto era todo un plan trazado con el antiguo seleccionador de Tailandia, Pulpis, al que hay que agradecerle que fuéramos una opción para él. Queríamos que conociera la ciudad y a los compañeros, pues estábamos en un periodo de trabajado donde había partidos cada tres semanas con pocos entrenamientos y el chico entrenó mucho con el sub 23. Se enamoró de la ciudad, del pabellón y del equipo, y desde que vino aquí tenía claro que quería estar con nosotros y tuvimos claro que era el sustituto del japonés.

-En caso de que le cueste adaptarse a la categoría, ¿Saura debe dar un paso al frente?

-El año pasado tuvo muchísimas cosas en contra para no poder rendir y la más importante fue una lesión que le mantuvo jugando con molestias muchos partidos y, cuando decidió parar en un grupo tan exigente, luego fue difícil, ya que las lesiones a estos niveles son muy tediosas. Dejas de entrenar y la gente te pasa por la derecha. Fue un año complicado para él y este año estoy convencido de que va a volver a los números de la primera temporada.

-Imagino que esa irregular temporada le llevó a despedirse del club, pese a que al poco tiempo fue anunciado como jugador blanquiverde para la 22-23.

-Son cosas que se pueden dar en el deporte, pero llegamos a la conclusión de que lo mejor para el Córdoba Futsal era Saura y lo mejor para Saura era el Córdoba Futsal.

-Dijo en junio el director deportivo, Rafa García, en su entrevista para 'el Día', que el proyecto de este club es apostar por la cantera y que el equipo esté en Primera con jugadores cordobeses.

-Las cosas llevan un proceso y este es el décimo año del club, no podemos correr antes de andar. La parte fundamental del proyecto es asentar al equipo en Primera y otra parte fundamental está en las categorías inferiores, donde se está haciendo un gran trabajo encabezados por Rafa García, Lolo, Rubén, Miki y todos los entrenadores de las categoría inferiores. Estaba claro que el club apostaba por esto y en dos años han conseguido poner al equipo en Segunda B con un grupo de chicos cordobeses. La idea del club y la mía como entrenador es que tengan su sitio en el primer equipo y los que no lo consigan, que puedan dedicarse a esto profesionalmente. Los chicos llevan un proceso, porque mira Jesús Rodríguez y Cristian, que siguen con nosotros, a qué edad llegaron a Primera División. Las cosas llevan un tiempo y hay que ir haciéndolo poco a poco para que cuando lleguen sea para quedarse y no para ser el jugador 13 o 14 del equipo.

-De momento, jugadores como Álex Bernal, Rafalillo o Víctor están teniendo su rol en el primer equipo.

-Ya el año pasado debutaron algunos como Pedro, Víctor o Bernal. Este año tenemos una plantilla de 14 jugadores y hoy por hoy es difícil que entren en dinámica de lo que es jugar, y si lo hicieran es malo porque sería que tenemos muchas lesiones. Ellos tienen un grandísimo entrenador en una competición exigente y ese es el paso, entrenar con nosotros casi todos lo días, porque la práctica hace al maestro. Cuanto más entrenen, más experiencia tengan y más se enriquezcan, más cerca van a estar de dar ese salto y llegará el día en el que digamos que, en vez de 14, tengamos a 12 en plantilla y apostemos por dos piezas de la cantera.

-A pocos días del debut liguero, ¿cómo afronta el primer duelo ante el Noia?

-Ya estamos enfocados en eso. Es un partido muy importante para nosotros ante un rival que se ha reforzado bien y que es un falso recién ascendido porque ha hecho fichajes que no son normales para un equipo que acaba de subir. Tenemos ganas de empezar a competir.

-El Córdoba Futsal tuvo un gran comienzo en la 21-22 y el primer choque que llega a Vista Alegre el Noia, que llega de hacer un temporadón en Segunda, ¿La victoria es obligatoria?

-Sí, tenemos que tener exigencia y no regalar puntos desde el primer minuto. Tenemos que intentar sumar todos los puntos posibles desde el primer día sea el rival que sea, pero más en nuestra cancha y con nuestra gente después de tanto tiempo sin fútbol sala. Tenemos entre ceja y ceja este partido y hay que ganarlo como sea.

-¿Qué objetivo se pone el Córdoba Patrimonio esta temporada?

-Todo el mundo habla de dar un paso más, pero no hay otra que tirar de tópicos porque la competición es la que te va a poner en tu sitio. Claro que queremos jugar Copa y play off, pero tenemos que hacer todos los días todo lo que podamos y cuidar cada mínimo detalle porque, cuando ves el calendario, hay siete equipos que ya están clasificados antes de empezar, ya que tienen más poderío e invierten más que tú. Claro que somos ambiciosos, pero la competición te va a marcar el objetivo.

-¿Cuáles son esta temporada los rivales a batir del Córdoba Futsal?

-Si quitamos a Barça, Movistar Inter, ElPozo Murcia, Valdepeñas, Palma Futsal, Jimbee Cartagena y Jaén Paraíso Interior, que a priori tiene que estar por encima de nosotros, queda solo una plaza para muchos. Levante, el mismo Noia va a estar luchando por esos puestos, el Santa Coloma, el Ribera Navarra, el Xota... son todos equipos que van a dar guerra porque es una Primera División muy igualada.

-¿Cuáles son las claves para que el equipo pueda subir un escalón más esta temporada?

-Una clave es la de conseguir puntos fuera de casa porque el año pasado solo ganamos dos partidos y es un lastre muy grande. De haber ganado alguno más hubiésemos conseguido estar en Copa y en play off. En casa perdimos varios puntos... el partido ante el Manzanares y ante Osasuna Magna son partidos que no podemos perder. Nuestro talón de aquiles el año pasado fue no ganar a los equipos que quedaron en la tabla por debajo de nosotros. No le ganamos ningún partido al Betis, ninguno al Manzanares, ninguno al Ribera Navarra y ni ninguno al Xota. Si somos disciplinados para ser capaces de empatar con el Barça, ganar en el campo de ElPozo o al Levante y al Jaén, no se nos pueden escapar esos puntos de ninguna manera.

-¿Espera que le sorprenda el rendimiento de algún jugador de su plantilla?

-Siempre uso la metáfora con los jugadores de la Sagrada Familia, que es un construcción gigantesca que lleva muchísimos años construyéndose y siempre está mejorando. Nosotros tenemos que hacer igual y ser jugadores que cada día seamos mejores, pues lo estaríamos haciendo mal desde el cuerpo técnico si nuestros jugadores cada vez fuesen peores. Además de Shimizu, Lucas Perin el año pasado dio un paso al frente muy importante y estoy seguro de que más futbolistas van a sorprender.

-¿Considera que se ha quedado corta la campaña de abonados?

-Estamos cerca del objetivo de llegar a los mil socios. Vamos a llegar, pero más que acordarme de los que todavía no se han abonado, le doy las gracias a los que son fieles y siempre están con nosotros. Esa gente es la que nos va a ayudar y va a enganchar a los demás, porque se ha visto que Córdoba es una ciudad de fútbol sala desde el primer año de Primera. Si Córdoba se ilusiona, es una ciudad de fútbol sala, pero depende mucho de nosotros y de seguir haciendo que cuando la gente venga al pabellón, se divierta y que vean a su equipo ganar.

-Si Córdoba es una ciudad de fútbol sala, ¿por qué cree que la respuesta en la campaña de abonados no está siendo la esperada?

-Aunque parezca que no, la gente todavía está reticente por la pandemia. No nos acordamos ahora, pero hemos pasado unos años muy malos. Creo que la gente por desgracia se acostumbra a lo bueno y tener un equipo en Primera ya no se valora tanto como hace cuatro años, eso puede ser uno de los motivos. El club ya ha reconocido que se equivocó en la campaña de abonos, que se pudieron haber hecho las cosas mejor, pero el club intenta siempre hacer lo mejor para el aficionado y para que crezca la entidad. Al final todos queremos dar ese paso al frente y el club hace esto para la ciudad, no hay otro objetivo. José García Román quiere darle a Córdoba un club de fútbol sala que esté lo más alto posible.

-Esta será su tercera temporada al mando del equipo, ¿tiene ganas de seguir?

-Sí. Este año acabamos contrato y vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo para ampliarlo y la verdad es que estoy muy cómodo y me siento muy valorado. Cuando se habla de valorar, es verdad que nos vamos a la parte económica, y en mi caso no hablo de eso, porque me siento un privilegiado de entrenar en Primera División, en mi tierra y haciendo crecer al club desde mi humildad. Me gustaría hacer una carrera larga en el Córdoba Futsal.

-Un deseo para esta temporada.

-Uf... lo que me gustaría es que nuestras familias vengan siempre a vernos, sería una buena señal de que todo va bien porque eso es lo más importante de la vida y todo lo demás pasa a un segundo plano. Quiero que tengamos salud para afrontar este año bonito como lo que es, un reto en mayúsculas.