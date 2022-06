Rafa García: "Retomar la esencia cordobesa que nos hizo estar en Primera es uno de los objetivos del Córdoba Futsal"

Que el Córdoba Futsal se encamine a disputar su cuarta temporada en la máxima categoría nacional no es casualidad. Y es que, detrás de esos jugadores que tantos éxitos han conseguido sobre la pista durante los últimos años como blanquiverdes, hay un arduo y agradecido trabajo detrás. Rafa García, director deportivo de la entidad desde hace cinco años cuando el equipo aún estaba en Segunda B, es una de esas piezas clave que han encontrado la fórmula del crecimiento de un Córdoba Patrimonio al que ve con "ilusión de alcanzar retos altos".

-El Córdoba Futsal, aunque no era su objetivo, acarició las clasificaciones para el play off por el título y las eliminatorias finales de la Copa de España y la Copa de Rey, pero no logró ninguna ¿qué balance hace de la temporada?

-El balance es totalmente positivo porque el equipo ha dado un salto de calidad y ahora estamos peleando por entrar en esas fases finales, aunque hay que ser realista y el objetivo principal del club es la salvación y mantenerse en la máxima categoría. Nosotros procuramos que cada año estemos más cerca de lograr esos retos. Hemos estado cerca de entrar en las fases finales de la Copa de España y la Copa del Rey y se nos quedó el gusto agridulce por no haberlo conseguido, pero con los deberes bien hechos y el orgullo de haber logrado el objetivo con solvencia para poder preparar la próxima temporada con más tranquilidad.

-¿Cómo se vivieron desde dentro del club esas oportunidades finalmente no logradas para clasificarse en esas rondas finales?

-Es cierto que ninguna de ellos era el objetivo, pero a los que trabajamos en el club y vivimos el día a día el trabajo de los jugadores, nos ilusiona. Aquí llevamos mucho compitiendo en nuestro deporte y en nuestra ciudad y soñar que el equipo pueda conseguir entrar en un play off o en las fases finales de alguna copa es muy ilusionante. Sin embargo, desde el club hay que ser realistas por la gran temporada que hemos hecho y hay que soñar con que hemos estado cerca de conseguirlo y que el año que viene pueda ser.

-Habéis tenido un final de temporada más tranquilo y eso os permite preparar mejor la próxima campaña, ¿cómo la está planteando?

-A diferencia de la pasada temporada cuando nos salvamos en la última jornada, aunque el trabajo de scouting y observación de jugadores se lleva a cabo durante todo el año, eso te limita mucho en lo contractual porque esa incertidumbre de saber si estarás en Primera o en Segunda te limita el cerrar el presupuesto o centrarte en unos jugadores. Este año hemos conseguido la salvación con solvencia y podemos dedicarle más tiempo a planificar todos los equipos y dejarlos cerrados en julio.

-Por el momento se marchan del Córdoba Futsal Shimizu, Caio, Ricardo y Prieto, ¿ha sido difícil despedirlos?

-Les coges cariño porque han estado dos años o más y lo han dado todo por el club. Igual que en otro momento salieron otros jugadores, esto es deporte y priman tanto los intereses personales de cada uno de ellos, pues alguno ha decidido buscar otros objetivos fuera del club, como los objetivos del club, que es quien decide si ha terminado su etapa aquí. Llevamos poco tiempo en Primera y no estamos acostumbrados a este baile de fichajes y eso nos lleva a ser más conservadores, pero el equipo crece y las cotas que intentamos alcanzar son mayores y tenemos que ser conscientes de ello y de lo que nos exige la afición. Hemos disfrutado del nivel altísimo de jugadores como Caio o Shimizu, que se marcha a su país por motivos personales, pero no se les puede poner ni un pero a ninguno de ellos porque han dado todo por este club.

-¿Puede haber otra salida de la actual plantilla?

-En principio no. Ahora tenemos que terminar de cerrar las incorporaciones para completar la plantilla que esperamos tenerla lista en las próximas semanas.

-Uno de los que se despidió y al final ha renovado hasta 2024 es Alberto Saura, ¿por qué se da este movimiento?

-Contar con un jugador que ha estado aquí y que se quiere quedar es importante porque conoce el club. Saura no ha tenido fortuna este año porque las lesiones lo han frustrado, pero no hay que olvidar que la anterior temporada fue el máximo goleador del equipo y que este año ha metido muchos goles en casi todos los partidos que ha jugado. Nos puede aportar mucho y más en una posición que nos hace falta reforzar con la marcha de Shimizu. De hecho, teníamos muchos nombres sobre la mesa y él tenía intención de quedarse, por eso, a lo largo de esta semana hemos decidido que a nuestro parecer no había nadie mejor que Saura para ocupar el puesto de pívot.

-El primer fichaje del equipo ha sido Pulinho, jugador brasileño que llega de la liga croata, ¿cómo ha dado con este jugador?

-El trabajo de observación permite valorar las necesidades del primer equipo y las posibilidades de un club humilde como nosotros, que no tenemos acceso a ciertos jugadores por el presupuesto. Tenemos que acertar lo mejor posible con este tipo de jugadores como nos pasó con Álex Viana, que ha dado un rendimiento exquisito. A Pulinho lo teníamos observado y sabíamos de la necesidad de buscar un ala zurdo ofensivo, vertical y con uno contra. Tiene 23 años y hay que darle su momento porque es un jugador de futuro que será importante en el primer equipo.

-Hablando del buen rendimiento de Álex Viana, ¿qué jugadores le han sorprendido más esta temporada?

-Sorprendernos a los que estamos dentro del club no nos sorprende. Por ejemplo, de Lucas Perin sabíamos lo que buscábamos en él, pero ha tardado más en explotar porque venía del juego de su país y se tenía que adaptar. Han hecho los dos una temporada espectacular y son jugadores jóvenes con una proyección impresionante y vamos a seguir disfrutando de ellos.

-Hay nombres que suenan con fuerza para unirse al Córdoba Patrimonio como el meta Fabio o el cierre Lucas Bolo.

-El único jugador que está firmado es Pulinho. Hay muchos nombres sobre la mesa y creo que de todos es sabido las necesidades que tiene el equipo: un portero que cubra la baja de Prieto, un cierre que cubra la baja de Caio y de Ricardo y un pívot que cubra la baja de Shimizu. Estamos trabajando en ello y el listado de nombres es grandísimo y debemos adecuarnos a lo que el entrenador quiere. Por ahora, solo está cerrado Pulinho.

-¿Cuál es la filosofía de fichajes del club?

-La filosofía es buscar jugadores que el cuerpo técnico decida que tengan que participar esta temporada y por supuesto, quienes mejor se adaptan son los que juegan en España. Pero siempre hemos buscado una apuesta como fue Álex Viana o este año Pulinho, que de cara al aficionado pueden ser jugadores exóticos, pero tienen una trayectoria en Europa buena. Son jóvenes y llegan con hambre para buscar una salida en la liga española, la mejor del mundo, esos son algunos perfiles que buscamos.

-Además de la gran temporada del primer equipo, ¿cree que la mejor noticia de la 22-23 es el ascenso del filial a Segunda B?

-Desde hace cinco años, José García Román apostó por una cantera y a día de hoy empezamos a ver los frutos. Durante este año, muchos jugadores han estado participando con el primer equipo y han tenido la suerte de debutar como Álex Viana, Nano o Víctor, pero muchos están en el filial y ayudan al primer equipo y nuestro objetivo era cortar esas diferencias de categoría. Hace unos años estábamos en provincial y ahora el filial está donde se merece y va a ser muy importante ese trabajo para que puedan empezar a aparecer jugadores de nuestra cantera en el primer equipo.

-¿Es Álex Bernal la gran joya de la cantera blanquiverde?

-Álex ha estado concentrado con la selección española sub 19 y creo que es otro de los puntos a favor del trabajo que hacemos, porque es nuestro primer internacional, algo que es muy difícil de conseguir. En su momento fue Saura internacional absoluto, luego Ricardo sub 23 y ahora Álex Bernal es el primer jugador que lo hace fruto del club, formado desde cadetes.

-Hubo muchas críticas con la marcha de jugadores cordobeses conforme el equipo se fue asentando en Primera, ¿podría ser Álex Bernal el ejemplo de cordobés que triunfe con el Córdoba Futsal en la máxima categoría saliendo desde la cantera?

-Sí. Yo no lo pondría en comparación con los jugadores que en su día salieron y que es de recibo agradecerles que estamos en la situación que estamos por ellos. Es complicado a veces establecer las salidas del club porque muchos lo sienten como suyo y eso ha sido de los tragos más complicados que hemos tenido que pasar. Hay diferencia con quienes lleguen ahora, que serán jugadores formados en nuestra cantera, pero retomar esa esencia cordobesa que nos hizo estar en Primera es uno de los objetivos del club. La idea es retomarlo desde la cantera y no desde fichajes. Si pudiéramos hacer un fichaje cordobés, lo haríamos, pero el mercado está como está y desde el club hemos decidido darle la oportunidad a quienes han apostado por formarse en nuestra cantera.

-¿Hay confianza ciega en Josan González para liderar el proyecto?

-Por supuesto. Desde que llegó al club supo a lo que venía y se ha empapado de nuestra esencia. Es uno de los pilares que a día de hoy tiene el club porque apoya la cantera, ayuda a los entrenadores y nos quedan muchísimas cosas por hacer. Junto a José García Román, es el gran valedor de todo lo que hacemos y los jugadores lo sienten así porque es una persona cercana.

-¿Anima a que se llene Vista Alegre esta próxima temporada?

-Sí, claro. La pandemia nos ha frenado en ese sentido porque la gente ha estado preocupada y no elegían venir aquí porque lo que estaba en juego era nuestra vida. Ahora está todo más relajado y sería un paso importante para el club poder volver a ese Vista Alegre lleno con 3.000 personas, porque la afición es otro punto importante del Córdoba Futsal. Le estamos pidiendo al club unas cotas mayores, pero necesitamos ese respaldo para que los jugadores se vean en un Vista Alegre lleno. Ha habido jugadores que han fichado por el club por ver vídeos de Vista Alegre lleno. Tenemos un producto interesante a un precio que es acorde.

-¿El objetivo de la temporada que viene es pelear con los más grandes?

-En la situación en la que está el deporte y el club, tenemos que ir paso a paso. Nuestro primer objetivo tiene que ser conseguir la salvación lo antes posible y a partir de ahí, soñar y tener la capacidad de poder competir por cotas como las que hemos tenido este año: cerca de la Copa de España, cerca de la Copa del Rey y cerca del play off liguero. No creo que todavía estemos preparados para poner un objetivo tan lejano, pues llevamos dos años en Primera porque uno se lo llevó la pandemia. Desde el club hemos estado ilusionados con poder jugar una Copa de España y al final no hemos llegado, pero el objetivo es asentarnos en Primera y desde ese objetivo, crecer y alcanzar los retos más altos. Si analizamos los presupuestos del resto de equipos, estamos muy lejos, pero lo cubrimos con ganas, compromiso, gente que nos ayuda y con el trabajo diario.