El Córdoba Futsal y su crecimiento constante en la élite

Fin de trayecto. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cerró su tercer temporada en la élite con su mejor clasificación, con una decimoprimera plaza que mejora lo conseguido en los dos ejercicios anteriores. Los blanquiverdes ataron la permanencia de forma holgada y estuvieron cerca de grandes cotas en una campaña notable en la que dieron un paso más en su constante crecimiento.

Tras atar una agónica permanencia el curso pasado en Jaén, la entidad cordobesista buscó dar un paso adelante. Lo hizo cerrando una etapa con jugadores como Manu Leal, David Leal o Kosecky. La idea era seguir creciendo y apostó por Miguelín, Álex Viana, Ismael López o la continuidad de piezas importantes como Saura, Zequi, Pablo del Moral, Caio, Jesulito o Shimizu. El sello cordobés se mantuvo con Cristian Ramos y Jesús Rodríguez bajo la batuta de un Josan González que lideró al equipo desde el banquillo.

Con la derrota este pasado sábado en el Virgen de la Cabeza ante el Viña Albali Valdepeñas (6-4), el Córdoba Futsal, que se quedó sin opciones de play off por el título en la cita anterior ante el Ribera Navarra, finaliza el ejercicio en la decimoprimera plaza con 36 puntos en su casillero. Lo ha hecho tras ganar nueve partidos, empatar otros nueve y perder 12 a lo largo de la fase regular.

Gracias a un notable arranque de competición, que llevó a los blanquiverdes a liderar incluso la competición, los de Josan González no han sufrido por una permanencia que se selló con varias jornadas de antelación. Incluso estuvo muy cerca de cotas muy altas, ya que se quedaron a las puertas de la fase final de la Copa de España, de la final four de la Copa del Rey y de poder estar en la lucha por el título liguero. No pudo ser, pero ya toca con sus dedos retos impensables hace tres cursos cuando lograba el ascenso en Mengíbar.

Con un bloque compacto y muy reconocible, el Córdoba Futsal se hizo fuerte en Vista Alegre ante una afición que volvió a tirar de un conjunto blanquiverde que debe dar un paso al frente a domicilio. Ahí estuvo la diferencia para poder optar a la gran pelea por el título. Aún así, los cordobesistas se quedaron a un punto de un Levante que jugó este curso Champions League e hizo mejor clasificación que el Betis o Xota con mayor presupuesto.

Con 90 goles a favor -se volvió a dar un paso al frente en este aspecto-, los blanquiverdes encajaron 91 tantos este curso. Ahora toca hacer balance de una campaña que acaba con Shimizu y con Zequi como los máximo goleadores del Córdoba Futsal. También llega el momento de seguir creciendo, aunque eso debe ir de la mano de la apuesta de la ciudad por el fútbol sala.

A pesar de no ganar en las seis últimas jornadas, los blanquiverdes conquistaron meritorios puntos en este sprint final ante el Barcelona (2-2) o el Movistar Inter (4-4). Josan González tiene su idea muy clara y quiere seguir mejorando. Para ello, para el próximo ejercicio, volverán los cambios en la plantilla. Caio, Prieto, Shimizu, Ricardo y Saura cierran su etapa como cordobesistas.

Para seguir creciendo, la base es un pilar y ahí seguirán jugadores como Miguelín, Zequi, Pablo del Moral o Jesulito. También hay que acertar en las incorporaciones. De momento, Fabio y Lucas Bolo están cerradas y quedan tres fichajes por concretar en una entidad blanquiverde que mira también a su cantera para el presente y el futuro. Víctor, Álex Bernal o Nano finalizaron el curso con el primer equipo tras ascender al filial blanquiverde a Segunda B. El Córdoba Futsal avanza y quiere seguir con su constante crecimiento tras un notable ejercicio en Primera División.