El Ciudad de Lucena firma las tablas en Coria y se acerca al liderato

El Ciudad de Lucena no pudo ganar en Coria y se tuvo que conformar con un empate que lo deja con la miel en los labios. Y es que los de Falete tenían en su mano hacerse con el liderato del Grupo X de la Tercera Federación tras la derrota del Xerez CD del pasado sábado. Sin embargo, el conjunto lucentino, que tuvo que igualar la contienda en la recta final del partido ante los sevillanos, firmó un reparto de puntos que lo mantiene segundo en la tabla con 55 puntos, a solo uno del líder.

Tras el triunfo por la mínima en casa cosechado por el Ciudad de Lucena en el último compromiso liguero ante La Palma (1-0), los de Falete buscaban volver a la competición después de una semana de descanso prolongando su buen estado de forma con una nueva victoria que los mantuviese con opciones a ascender de forma directa. Eso sí, enfrente estaba un Coria que, pese a que lucha por salvar la categoría, se caracteriza por ser muy aguerrido en el estadio Guadalquivir y, además, se encuentra en su mejor momento de la temporada.

Aunque el conjunto de la Subbético llegaba a territorio sevillano como favorito, el Coria buscaba dar la sorpresa y por eso salió muy atrevido. De hecho, pasado el primer cuarto de hora de partido, Álex Durán marcó para los locales, pero el colegiado lo anuló por haber controlado el balón con la mano. De hecho, Nico Garnés tuvo que intervenir justo antes del descanso para tapar del disparo de Vela en el final de una primera mitad en la que los lucentinos controlaron el juego sin lograr abrir la lata.

Tras el descanso, el Ciudad de Lucena intentó meterle una marcha más al partido y justo cuando llegó el golpe sobre la mesa de los ribereños. Un recién incorporado al terreno de juego como Diego Romero cabeceó con certeza el esférico al fondo de la red celeste y puso a los suyos por delante en el minuto 62. Con el 1-0, los nervios se apoderaron de un cuadro visitante que estaba desaprovechando la oportunidad de ponerse líder ganando en casa de un rival en puestos de descenso.

No tardaron los de Falete en responder. Diez minutos más tarde, Antonio Pino sacó a relucir su habitual acierto y puso las tablas en el marcador. Había tiempo para obrar el milagro todavía en el Estadio Guadalquivir. Sin embargo, la fortuna no se alió con un Ciudad de Lucena que se tuvo que conformar con un agridulce empate con el que roza -pero no alcanza- el liderato del Grupo X de la Tercera Federación.